- Поиск поставщиков и производителей;
- Помощь в заключении разных форм международных, внешнеторговых договоров;
- Складские услуги в Европе;
- Транспортный сервис;
- Таможенное оформление грузов;
- Сертификация товаров (импорт, экспорт);
- Страховка грузов.
Многолетний опыт работы позволяет нам рекомендовать производителей и поставщиков товаров, которые бы отвечали всем потребностям заказчика. Мы обеспечиваем минимизацию рисков при заключении торговых контрактов, что позволяет избежать лишних трат.
В сфере транспортных услуг, мы предоставляем международную доставку грузов любым видом транспорта – автомобильным транспортом, ж/д, авиа и морскими судами. Специалисты подбирают наиболее удачные, с точки зрения скорости и выгоды, маршруты. После доставки мы оказываем также складские услуги на территории европейской страны. В рамках складских услуг, наши работники погрузят/выгрузят товар, разместят его на складе. Кроме того, сделают это быстро, качественно и, что самое главное, безопасно для продукции. В зависимости от желаемых задач складских помещений, мы подберем самый оптимальный вариант склада, отвечающий потребностям клиента.
Наши специалисты помогают и с сертификацией товаров. Исходя из работ, выполненных при аттестации, а также из срока действия документа, сертификаты могут быть нескольких видов. Поэтому, мы консультируем, какая документация нужна для прохождения сертификации, и какие лицензии, разрешительные документы необходимы конкретно для вашего бизнеса.
Кроме того, есть определенный перечень товаров, сертификация которых обязательна для таможенного оформления. Стоит понимать, что оформление импорта и экспорта — основа ВЭД. Наши специалисты изучают все изменения при оформлении грузов, что позволяет проходить контроль быстро и без задержек. Мы подскажем, какие документы необходимо предоставить при прохождении контроля, на что стоит обратить внимание во избежание штрафов и арестов продукции.
Немаловажным для внешнеэкономической деятельности организации является страховка грузов. Так как они поддаются многочисленным транспортировкам, погрузкам и разгрузкам, риск деформаций продукции довольно велик. Мы обеспечиваем только выгодные условия страхования, что отличает нас от других компаний, предоставляющих схожие услуги.
Наши преимущества:
- У нас работают специалисты, которые глубоко осведомлены не только в законодательстве Украины, но и в международном праве и законах.
- Мы решаем задачи максимально быстро, и при этом качественно.
- Гарантируем быстрое и беспрепятственное прохождение грузов через иностранную и государственную границу.
- Обеспечиваем сохранность и надежное хранение продукции.
- Предлагаем выгодные цены на услуги.
Внешнеэкономическая деятельность предприятия способна расширить ее полномочия, сделать бизнес более эффективным и выгодным. Поэтому профессиональная помощь в международной работе – это выигрышная инвестиция в будущее.
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