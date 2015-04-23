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UBI Logistic
mini-logo г. Киев

г. Київ, проспект Отрадный, 95

(044) 506 14 60

Внешнеэкономическая деятельность

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Транспортно логистическая компанияУслуги логистикиВнешнеэкономическая деятельность
Понятие внешнеэкономической деятельности предприятия включает в себя целый спектр действий,  заключений огромного числа международных договоров и контрактов, получений разрешений на торговлю и т.д.Для того, чтобы сэкономить время клиента, сделать его сотрудничество с зарубежными партнерами легким и выгодным, а выход на международный рынок был беспрепятственным, наша компания предлагает перечень услуг в осуществлении ВЭД:
  • Поиск поставщиков и производителей;
  • Помощь в заключении разных форм международных, внешнеторговых договоров;
  • Складские услуги в Европе;
  • Транспортный сервис;
  • Таможенное оформление грузов;
  • Сертификация товаров (импорт, экспорт);
  • Страховка грузов.

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Многолетний опыт работы позволяет нам рекомендовать производителей и поставщиков товаров, которые бы отвечали всем потребностям заказчика. Мы обеспечиваем минимизацию рисков при заключении торговых контрактов, что позволяет избежать лишних трат.

В сфере транспортных услуг, мы предоставляем международную доставку грузов любым видом транспорта – автомобильным транспортом, ж/д, авиа и морскими судами. Специалисты подбирают наиболее удачные, с точки зрения скорости и выгоды, маршруты. После доставки мы оказываем также складские услуги на территории европейской страны. В рамках складских услуг, наши работники погрузят/выгрузят товар, разместят его на складе. Кроме того, сделают это быстро, качественно и, что самое главное, безопасно для продукции. В зависимости от желаемых задач складских помещений, мы подберем самый оптимальный вариант склада, отвечающий потребностям клиента.

Наши специалисты помогают и с сертификацией товаров. Исходя из работ, выполненных при аттестации, а также из срока действия документа, сертификаты могут быть нескольких видов. Поэтому, мы консультируем, какая документация нужна для прохождения сертификации, и какие лицензии, разрешительные документы необходимы конкретно для вашего бизнеса.

Кроме того, есть определенный перечень товаров, сертификация которых обязательна для таможенного оформления. Стоит понимать, что оформление импорта и экспорта — основа ВЭД. Наши специалисты изучают все изменения при оформлении грузов, что позволяет проходить контроль быстро и без задержек. Мы подскажем, какие документы необходимо предоставить при прохождении контроля, на что стоит обратить внимание во избежание штрафов и арестов продукции.

Немаловажным для внешнеэкономической деятельности организации является страховка грузов. Так как они поддаются многочисленным транспортировкам, погрузкам и разгрузкам, риск деформаций продукции довольно велик. Мы обеспечиваем только выгодные условия страхования, что отличает нас от других компаний, предоставляющих схожие услуги.

Наши преимущества:

  • У нас работают специалисты, которые глубоко осведомлены не только в законодательстве Украины, но и в международном праве и законах.
  • Мы решаем задачи максимально быстро, и при этом качественно.
  • Гарантируем быстрое и беспрепятственное прохождение грузов через иностранную и государственную границу.
  • Обеспечиваем сохранность и надежное хранение продукции.
  • Предлагаем выгодные цены на услуги.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия способна расширить ее полномочия, сделать бизнес более эффективным и выгодным. Поэтому профессиональная помощь в международной работе – это выигрышная инвестиция в будущее.

Чтобы узнать условия осуществления услуги более детально, получить предварительный расчет стоимости и консультацию по всем интересующим вопросам, позвоните по указанным на сайте номерам.

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UBI Logistic-UKR – это логистическая компания, работающая с широким спектром услуг «как для себя».

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Контакты

Компания ООО «Ю БИ АЙ «ЛОГИСТИК-УКР»

03061, Украина, г. Киев, проспект Отрадный, 95

Время работы: Пн-Пт: 9:00-17:00, Сб-Вс: выходной


067 463 24 38



info@ubi-logistic.com.ua


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