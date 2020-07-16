Международные грузоперевозки ‒ популярная и востребованная услуга среди многих предприятий, у которых нет возможности самостоятельно организовывать транспортировку товара. Сложность заключается в том, что потребуется предварительное оформление документов для свободного пересечения границ, портов и аэропортов в других странах. Именно поэтому необходимо успешно пройти таможенный контроль. Для этого потребуется подготовить и правильно оформить определенные сертификаты, разрешения и лицензии согласно действующему законодательству Украины. Ведь проблемы на границе становятся частыми причинами задержек товара, что приводит к сорванным контрактам между отправителем и получателем. Если осуществляются международные грузоперевозки скоропортящейся продукции, особенно важно выполнить своевременную поставку груза точно в запланированные сроки. Еще один важный момент, оказывающий прямое влияние на состояние транспортируемой продукции ‒ разница в климатических условиях, о которой также следует помнить. Просчитать стоимость перевозки Узнать стоимость Просчитать стоимость перевозки Откуда Куда Расстояние (КМ) Перевозки По Украине Импорт Экспорт Тип авто Тип кузова Тент Реф Цельномет Рассчитать стоимость доставки Ваша скидка 5 % грн. с НДС евро Для получения ПЕРСОНАЛЬНОЙ СКИДКИ введите ваши данные











Услуги международных перевозок грузов компанией Ubi-Logistic: Помощь в выборе и планировании оптимального маршрута.

Перевозка грузов разными видами транспорта, а также полное сопровождение груза от пункта «А» к пункту «Б».

Международные грузоперевозки сборных грузов

Перевозка различных товаров в зарубежные страны и по всей территории Украины.

Помощь в оформлении страховки на выгодных условиях.

Международные грузоперевозки «под ключ».

Предоставление складских услуг благодаря наличию собственных складов в Украине и Европе.

Помощь в оформлении таможенных документов.

Оформление экспортной и импортной документации на товар.

Постоянное информирование клиента о точном местонахождении продукции в дороге. Мы предоставляем качественный сервис международных грузоперевозок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту.

География Транспортно-логистическая компания Ubi-Logistic осуществляет транспортировку грузов в страны Европы, СНГ и Азии. Для организации оперативной доставки наши специалисты постоянно работают над усовершенствованием уже существующих маршрутов. География международных грузоперевозок регулярно расширяется, благодаря пополнению клиентской базы новыми заказчиками и достаточным количеством зарубежных партнеров.

Транспорт для международных грузоперевозок Мы транспортируем грузы с помощью следующих видов транспорта: автомобили;

морской транспорт;

самолеты;

железнодорожный транспорт;

мультимодальные перевозки. От правильного выбора транспортного средства напрямую зависит 50% успешно выполненной задачи. Поэтому в процессе подбора транспорта наши специалисты внимательно изучают и взвешивают все преимущества и недостатки применения того или иного вида транспорта в конкретной стране. К примеру, в большинстве европейских стран отмечают отлично развитию дорожную сеть, а потому здесь чаще всего встречаются грузоперевозки с помощью автомобилей. В случае доставки товара из Азии, лучше всего воспользоваться авиационными или железнодорожными международными грузовыми перевозками. Наши специалисты регулярно мониторят ситуацию в каждой стране, куда нужно доставить товар или, наоборот, привезти продукцию в Украину. Это позволяет выбирать наиболее удобный способ транспортировки, что является экономически выгодным для наших клиентов.

Международные грузоперевозки: какие грузы мы перевозим Большой опыт работы компании в сфере международных грузоперевозок позволяет осуществлять доставку всевозможных товаров из Европы и Азии: сыпучая продукция;

мало- и крупногабаритный груз;

скоропортящаяся продукция;

обувь, всевозможные аксессуары и одежду;

хрупкие товары;

полиграфическая продукция;

медикаменты, медицинское оборудование и другое. В последнее время особой популярностью стали пользоваться сборные грузы, как экономный способ транспортировать небольшую партию товара в любую европейскую страну или в страны Азии. Основное преимущества нашей компании заключается в том, что мы имеем опыт доставки любого вида товаров, что позволяет нам грамотно спланировать процесс грузоперевозки.

Услуга: международные перевозки грузов компанией Ubi-Logistic Предоставление качественных услуг напрямую связано с наличием большого автопарка и продолжительного сотрудничества с зарубежными партнерами. Наши менеджеры предоставляют собственную помощь в решении проблем, связанных с логистикой, так как берут на себя самые важные вопросы. Мы предлагаем международные грузоперевозки разного уровня сложности: транспортировка сборных грузов с помощью автомобильного транспорта;

перевозки товаров внутри конкретной страны ‒ в Украине и за ее пределами;

осуществляем негабаритные перевозки продукции;

организовываем нерегулярные и регулярные грузоперевозки;

выполняем срочную транспортировку товаров, независимо от указанного расстояния;

транспортировка комплектных грузов;

перевозка ценных грузов, что требует обязательного сопровождения. Перед тем, как подписать договор, каждый клиент может рассказать о своих требованиях, которые обязательно будут учтены. Это может касаться пожеланий по поводу разработки нового маршрута, выбора конкретного транспортного средства, сроков доставки, расположения товара в кузове и прочее.

Профессиональная помощь опытной команды Каждый современный бизнес строится на кооперации, а грамотно организованные международные грузовые перевозки являются надежной платформой для создания высококачественной кооперации. Поэтому компания Ubi-Logistic особое внимание уделяет решению проблем, связанных с логистикой, надежной перевозкой товаров в указанные страны. Главная особенность заключается в постоянном контакте с заказчиком на всех стадиях подготовки и выполнения поставленной задачи. Это позволяет моментально реагировать и исправлять различные форс-мажорные ситуации. Во время совершения грузоперевозок важно иметь достаточный опыт, позволяющий оперативно решать возникающие проблемы, избегая непредвиденных обстоятельств. За решение всех вопросов отвечает команда настоящих профессионалов своего дела: менеджеры;

диспетчеры;

логисты;

механики;

водители;

грузчики. Но главная роль принадлежит, безусловно, клиентам, которые выбирают компанию Ubi-Logistic, доверяя нам перевозку собственной продукции. Мы недопустим сорванных контрактов и убытков заказчиков, а потому наши водители своевременно доставят товар в любую страну на европейской карте. Наша команда обращает особое внимание на каждую мелочь во время планирования и организации всей поездки. Мы учитываем выгоду, прежде всего, для наших клиентов, исключая всевозможные риски при грузоперевозках за рубеж.

Доступная стоимость на международные грузоперевозки Международные грузовые перевозки позволяют с легкостью объединить большое количество разных стран в одну общую торговую сеть. Для этого целесообразно использовать все возможности современных транспортных средств: начиная с грузовых автомобилей и заканчивая поездами. Демократичная стоимость международных грузоперевозок поможет клиентам с легкостью подобрать наиболее выгодное решение для транспортировки продукции. Самым популярным видом транспорта принято считать именно автомобильный, который является эффективным и экономным в плане расходов. Услуга «международные перевозки грузов» компанией Ubi-Logistic предоставляется клиентам на взаимовыгодных условиях. Менеджеры помогают грамотно рассчитать стоимость транспортировки груза в конкретную сторону. Использование авиатранспорта, а также морского или железнодорожного транспорта требует наличия развитой инфраструктуры. Однако далеко не в каждой стране эксплуатируются такие виды транспортных средств. Поэтому грузовые автомобили уже давно считаются популярным универсальным решением.

Автомобильные международные грузовые перевозки Одним из главных преимуществ такого вида транспорта является доступная цена международных перевозок груза. Помимо стоимости отмечают еще некоторые преимущества: Скорость доставки По оперативности перевозки товаров автомобили находятся на втором месте после авиатранспорта. Что касается идеального соотношения «цена-качество», в этом случае автомобильный транспорт занимает лидирующие позиции. С помощью грузовых авто можно совершать транспортировку крупногабаритных товаров, но скоропортящуюся продукцию лучше всего перевозить авиатранспортом. Универсальность Стоимость международных грузоперевозок также зависит от выбранного типа авто, которые различают по типу кузова и классу грузоподъемности. Поэтому наши специалисты учитывают основные характеристики груза, чтобы выполнить грамотный подбор необходимой грузовой машины. Учитывая указанные сроки транспортировки продукции, логисты вместе с клиентом составляют наиболее короткий и оптимальный маршрут.

Сервис международных грузоперевозок предлагает огромный автопарк Услуга «международные перевозки грузов» компанией Ubi-Logistic позволяет совершать регулярные и разовые перевозки товара в страны Европы и Азии на выгодных условиях для обеих сторон. Грузовые машины позволяют перевозить товары, которые весят от 0,5 до 20 т. При выборе подходящего авто важно учитывать габариты данной продукции, что позволяет специалистам подобрать конкретный тип кузова. Сервис международных грузоперевозок предлагает в аренду автомобили с грузоподъемностью от 1,5 до 22 тонн с разными типами кузова: Авто грузоподъемностью 1,5-2 т могут быть дополнены специальными тентами, которые отличаются типами погрузки: верхняя, задняя или боковая. Некоторые автомобили укомплектованы рефрижераторами для перевозки скоропортящихся товаров, в автопарке имеются цельнометы с задней погрузкой.

Машины грузоподъемностью от 3 до 5 т с цельнометом, тентом или рефрижератором.

Грузовые автомобили до 10 т.

Крупногабаритные авто с грузоподъемностью до 22 т. Для перевозки небольших товаров сервис международных грузоперевозок предлагает воспользоваться услугой «доставка догруза». Таким образом, можно сэкономить на заказе всего транспортного средства и воспользоваться оперативной транспортировкой продукции. Догруз можно выполнить в том случае, если транспортировка конкретного вида товара полностью совпадает с конечным пунктом доставки Вашего груза. Но в таком случае важно учесть некоторые минусы: увеличенные сроки доставки по сравнению с грузоперевозками отдельным видом транспорта. Для скоропортящейся продукции необходимо соблюдать определенный температурный режим на протяжении всего времени транспортировки. Поэтому мы предлагаем воспользоваться рефрижераторами.

Услуги логистики Такая сфера, как логистика, исключает возможные ошибки или недочеты во время грамотного планирования будущего маршрута. В противном случае заказчик теряет выгодный для него контракт, деньги, а, значит, ‒ отказывается сотрудничать с транспортной компанией. Мы всегда помним о возможных рисках, избегая подобных ситуаций. В команде Ubi-Logistic работают опытные логисты, которые помогут спланировать маршрут с учетом некоторых важных критериев: Размеры транспортируемой продукции.

Конечный пункт доставки.

Специфика груза.

Подбор транспорта. От правильно составленного маршрута зависит сразу несколько факторов: транспортные расходы и время перевозки продукции из одной страны в другую. Мы выделаем основные причины воспользоваться международными грузоперевозками компании Ubi-Logistic: Клиент получает грамотно составленный маршрут, а также правильно подобранное транспортное средство с учетом основных пожеланий заказчика. Стоимость международных грузоперевозок тщательно просчитывается с учетом конечного пункта доставки товара. На протяжении всего маршрута клиент сможет получать информацию о месте нахождении своей продукции. Это позволит заказчику быть уверенным в целостности и сохранности груза, не переживая за сроки доставки.

Транспортировка товара в европейские страны Грузоперевозки в страны Европы осуществляются регулярно и в разных объемах. Наша компания поддерживает сотрудничество с предприятиями, которые занимаются поставками готовой продукции или сырья из зарубежья. Ведь перевозка товаров в данном направлении считается достаточно популярной и быстро развивающейся отраслью. Среди основных причин воспользоваться международными грузоперевозками компании Ubi-Logistic является грамотный подход к поставленной задаче. Таким образом, клиент может воспользоваться услугами экспедитора, охраны, логиста, заказать размещение груза на нашем складе. Причины воспользоваться международными грузоперевозками компании Ubi-Logistic Мы исключаем все возможные риски. Продуманная схема сотрудничества с нашей компанией предотвращает финансовые убытки для заказчиков в виде простоя груза на границе или его повреждения в дороге. Подготовка необходимых сертификатов и лицензий. Мы отвечаем за безопасность грузоперевозок с юридической точки зрения. Учитываем международные правила грузоперевозок. Наши специалисты тщательно изучают все правила и нововведения перевозки товаров в страны Азии и Европы. Гарантия целостности и сохранности перевозимых товаров. Профессионализм и опыт наших специалистов исключает возможные риски и проблемы в процессе транспортировки продукции. Скорость доставки. Оперативность перевозки зависит от грамотно подобранного транспортного средства и выбранного вида транспорта. Цена международных перевозок груза. Мы всегда работаем по принципу соотношения цены и качества, предоставляя взаимовыгодные услуги. Индивидуальный подход. Проводим постоянные консультации, предоставляем необходимую помощь для своих клиентов на всех этапах организации грузоперевозок. Репутация. Мы беспокоимся о собственной репутации, предоставляя исключительно качественные услуги. Ведь наша основная цель ‒ это продолжительное сотрудничество. Компания Ubi-Logistic активно работает над постоянным расширением собственной клиентской базы, прислушиваясь к пожеланиям заказчиков.

Сложности самостоятельной перевозки груза Предприятия, которые выходят на международный рынок, считаются достаточно крупными компаниями. Для регулярных грузоперевозок внутри страны такие предприятия часто пользуются услугами собственного автопарка. Если речь идет о международных перевозках продукции, тогда затраты заметно увеличиваются. В таком случае возникает острая необходимость в: Квалифицированных специалистах, которые имеют опыт, стаж вождения, а также удостоверение международного образца. Кроме того, нужно оплачивать командировочные и прочие полагающиеся надбавки.

Покупке необходимых транспортных средств, соответствующих стандартам иностранных государств. В особенности это касается грузоперевозок в Европу. В странах ЕС к техническому состоянию автомобилей предъявляются достаточно высокие требования.

Оформлении пакета документов. Такие документы разрешают транспортную деятельность на территории других стран на законных основаниях.

Дополнительном обучении сотрудников. Необходимо ознакомиться с законами, что действуют в каждой стране: начиная с ПДД и заканчивая национальными особенностями. Поэтому причин воспользоваться международными грузоперевозками компании Ubi-Logistic более чем достаточно. При подписании договора о сотрудничестве предприниматель снимает с себя ответственность за организацию транспортировки товаров на дальние расстояния.