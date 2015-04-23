Выгодное географическое положение, собственный современный автопарк, долгосрочные контракты с отечественными и зарубежными транспортными компаниями и логистическими операторами, новейшие компьютерные технологии и квалифицированные сотрудники..
Компания-грузовладелец довольно часто рискует не только деньгами, но и репутацией надежного партнера. Страхование грузов эффективный инструмент финансовой защиты с гарантией выполнения обязательств при любых обстоятельствах.
Внешнеэкономическая деятельность: оформление, учет и налогообложение ВЭД Заключая внешнеэкономический договор (контракт), предприятие всегда берет «новую высоту» в развитии своего бизнеса. При этом зачастую такая «высота» дается нелегко.
Наша компания предоставляет своим Клиентам комплексные решения в сфере складской логистики. Складские услуги, ответственное складское хранение товаров, их складская обработка и склад в аренду на логистических терминалах компании по всей Украине
Наша компания всесторонне и комплексно подходит к транснациональным поставкам и может предложить своим клиентам разносторонний подход, в зависимости от эффективности того или иного решения. Наши услуги по международной перевозке грузов и товаров.
Услуги по перевозке грузов, которые оказывает наша компания, основаны на уникальной системе адресной доставки в режиме 24/48 часов, реализованной в национальном масштабе.
ООО ЮБИАЙ Логистик Укр организует транспортно-логистические услуги на территории Украины. Также компания оказывает международные услуги. Мы работаем со странами СНГ, Европы и Азии.
Сфера транспортной логистики занимается организацией доставки товаров и грузов в заданное место по согласованному маршруту с учетом предельно низких расходов. Для того, чтобы объединить все факторы, обеспечивающие максимальный эффект, требуется владеть следующими технологиями:
Транспортная логистика является одним из ключевых элементов создания бизнес-процесса. Так важно вовремя привезти необходимые грузы, доставить сырье на предприятие, организовать доставку клиентам. Сокращение издержек на транспортные услуги существенно улучшает бизнес показатели. Что является важным фактором в условиях рыночной экономики.
В рамках своей деятельности логистика транспортных перевозок ставит перед собой ряд ключевых задач. Их решение направлено на поддержание стабильной работы каждого из этапов транспортировки товаров и грузов.
К главным функциям можно отнести:
Владельцы грузов чаще выбирают поставщиков, способных предоставить комплексные услуги. Мы являемся логистическим провайдером, поэтому можем гарантировать своим клиентам оптимальные решения для любого груза. Если доставка возможна альтернативными способами, мы предлагаем к выбору несколько вариантов со сходными ценами и сроками. Такой подход очень ценится нашими клиентами.
Что включают в себя комплекс логистических услуг от нашей компании?
Юбиай логистик занимается организацией транспортировки товаров по территории Украины и других стран. Основной подход в работе, который мы неукоснительно соблюдаем, заключается в минимизации затрат на транспортные услуги. Специалисты компании постоянно работают над оптимизацией процессов грузоперевозок, чтобы груз из точки А в точку Б прибыл в кратчайшие сроки по минимальной стоимости. При этом важным является сохранение качества перевозки.
Клиенты обращаются к нам за следующими видами работ:
|Логистические услуги
|Описание
|Транспортные перевозки
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Специалисты компании анализируют особенности и количество груза, климатический фактор, оговоренные сроки доставки. С учетом всех параметров будет предложен наиболее подходящий вариант организации и вид транспорта
|Таможенно-брокерское сопровождение
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Мы помогаем своим клиентам пройти все этапы таможенного оформления, тем самым сокращая или сводя к минимуму ситуации с документами, приведшими к задержке
|Услуги логистики в сфере ВЭД
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|Логистика склада
|Располагаем складскими помещениями на территории Европы, оказываем складской сервис
Полный комплекс логистических услуг оказывается профессионалами своего дела. Мы стремимся быть лучшими в Украине.
Провайдеры в логистике являются поставщиками услуг. Какому из них отдать приоритет решает каждый грузовладелец, отталкиваясь от своих запросов. Прежде всего, на это влияет фактические возможности для построения логистики внутри собственной организации. С ориентиром на имеющуюся базу грузовладельцы строят персональную стратегию.
В некоторых случаях при невозможности использовать внутренние резервы грузодержатели вынуждены прибегать за отдельными функциями к организациям-посредникам. Кроме того транспортные компании предлагают дополнительно к основной услуге программы по управлению цепочками поставок для своих заказчиков. Небольшие организации не способны предоставить полный перечень сопроводительных логистических услуг, ограничиваясь только узким набором средств.
Для построения успешной логистической системы на базе собственных ресурсов компании-грузовладельцу бывает недостаточно средств, знаний и специалистов. Для построения системы управления поставками требуется владение профессиональными методами. Эффективная логистика базируется на следующих общеконцептуальных принципах:
|Принцип
|Описание
|Комплексность
|Учитывает и согласует действия всех участников процесса
|Научность
|Служит для расчетов при оптимизации потоков
|Конкретность
|Неотъемлемый элемент для определения точности результатов
|Конструктивность
|Помогает эффективно отслеживать и регулировать потоки с перемещением единичных звеньев
|Надежность
|Призвана создать непрерывность и защищенность в движении потоков
|Вариантность
|В логистике транспортных перевозок предусматривает выделение из множества вариантов наиболее оптимальных исходя из лимита затрат
Грузодержатели часто нуждаются в расширенной помощи, поэтому организуют свою работу через логистические провайдеры. Ведь создание грамотно работающей системы – это довольно масштабные вложения, которые не всегда под силу непрофильным компаниям.
Полный сервисный логистический пакет способна предоставить только та компания, которая соответствует следующим критериям:
Всем указанным критериям соответствует ООО ЮБИАЙ Логистик Укр. Компания является провайдером логистики – независимой организацией, выполняющие функции проектирования, внедрения, управления цепочками поставок своих клиентов. Так, под определением логистического провайдера принято понимать организацию, оказывающую комплекс логистических услуг. В отличие от посредников, специализирующихся лишь на одной определенной функции, через ubi logistic Киев можно заказать полный пакет через аутсорсинг.
К нашей помощи прибегают, когда стоит необходимость расширить основной бизнес. Передача функций по управлению логистическими цепочками в нашу зону ответственности обеспечивает организациям-заказчикам рост доходов. Это становится возможным благодаря применению средств, максимально ориентированных на интересы заказчика. За счет передачи ряда функций логистическому провайдера удается получить более низкую цены товаров. Логистические услуги юбиай логистик помогают создать более прибыльный бизнес. Ведь цена часто становится ключевым фактором, определяющим лидерство среди конкурентов.
Только опытной команде профессионалов под силу выстроить полноценную рабочую структуру, не дающую осечек. В основу своей деятельности компания ubi logistic закладывает принципы работы, которым неукоснительно следует:
Заказать услуги можно, оставив заявку через наш сайт или позвонив в наш офис.
Выбирая нашу компанию, клиент получает возможность организации доставки абсолютно любых грузов. Мы располагаем всем необходимым для перевозки опасных, с коротким сроком годности, замороженных, сборных, негабаритных грузов. Предоставляем индивидуальный подход при перевозке генеральных, фитосанитарных и ветеринарных грузов.
Благодаря многолетнему опыту команда юбиай логистик умеет решать самые нестандартные задачи. Под каждый запрос разрабатывается индивидуальная схема, предусматривающая оптимальные сроки и маршрут.
Обращайтесь к нам – вы оцените следующие преимущества нашей работы:
Конечная цена наших услуг логистики определяется при индивидуальном общении. Клиент всегда получает варианты для сравнения. Предоставляются возможные альтернативные пути транспортировки через импорт или экспорт между сопредельными с Украиной странами.
Мы предоставляем надежный и прозрачный сервис. Стремимся в своей работе сократить издержки, тем самым влияя на успех бизнеса своих партнеров.
3 комментариев
Уже два года пользуюсь автотранспортными услугами и не только.. всегда без задержек.. надёжно.. цена фиксированная.
Впервые воспользовалась их услугами несколько лет назад.. Не для себя.. Брат покидал Россию.. были проблемы так как ситуация была не стабильная.. компетентные сотрудники помогли благополучно перевезти все рабочие оборудование.. Цена довольно низкая по сравнению с другими компаниями
Более того.. эта фирма довольно грамотно разбирается в таких важных вопросах как хранение и экономия времени.. в Киеве довольно трудно самостоятельно найти склад.. Все вопросы решают быстро и в сроки.. Лично я советую услуг UBI logistic Ukr
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