Услуги логистики от компании «UBI Logistic»

ООО ЮБИАЙ Логистик Укр организует транспортно-логистические услуги на территории Украины. Также компания оказывает международные услуги. Мы работаем со странами СНГ, Европы и Азии.

Что такое логистика транспортных перевозок

Сфера транспортной логистики занимается организацией доставки товаров и грузов в заданное место по согласованному маршруту с учетом предельно низких расходов. Для того, чтобы объединить все факторы, обеспечивающие максимальный эффект, требуется владеть следующими технологиями:

Комплексное проектирование. Определяет, как и какими средствами будет построена схема доставки груза с минимальными финансовыми издержками. Контроль на всех этапах доставки. Подразумевает использование современных цифровых средств с применением IT-технологий для отслеживания движения грузов на каждом этапе маршрута. Передача сведений о продукции. Помимо непосредственно транспортного сервиса логистические провайдеры предоставляют владельцам грузов полную сопроводительную документацию на товар.

Логистика перевозок от юбиай логистик

Транспортная логистика является одним из ключевых элементов создания бизнес-процесса. Так важно вовремя привезти необходимые грузы, доставить сырье на предприятие, организовать доставку клиентам. Сокращение издержек на транспортные услуги существенно улучшает бизнес показатели. Что является важным фактором в условиях рыночной экономики.

В рамках своей деятельности логистика транспортных перевозок ставит перед собой ряд ключевых задач. Их решение направлено на поддержание стабильной работы каждого из этапов транспортировки товаров и грузов.

К главным функциям можно отнести:

комплексный анализ, составление прогноза относительно каждого элемента цепочки доставки

согласование транспортно-складских процессов

юридическое сопровождение процесса перевозки

обнаружение оптимального вида транспорта и целесообразного способа транспортировки

организация погрузочных и разгрузочных работ

размещение продукции на складах (сортировка/фасовка/упаковка при необходимости)

практическая реализация выстроенных систем грузоперевозок

проработка выгодных безопасных маршрутов следования

проведение согласования с оформлением сопроводительной документации

Мы специализируемся на полном комплексе логистических услуг

Владельцы грузов чаще выбирают поставщиков, способных предоставить комплексные услуги. Мы являемся логистическим провайдером, поэтому можем гарантировать своим клиентам оптимальные решения для любого груза. Если доставка возможна альтернативными способами, мы предлагаем к выбору несколько вариантов со сходными ценами и сроками. Такой подход очень ценится нашими клиентами.

Что включают в себя комплекс логистических услуг от нашей компании?

подбор оптимального маршрута для транспортировки, доставка грузов от двери до двери. В расчет принимается любой вид транспорта, которым мы располагаем: автомобильный, морской, ж/д, авиа

правовая, юридическая помощь в планировании и управлении цепочек поставок

финансовый консалтинг для оптимизации рисков, связанных с валютными операциями

помощь в ведении ВЭД, в том числе «Технический импорт»

оформлением всей сопроводительной, разрешительной документации, сертификатов, деклараций

сопутствующие услуги логистики : перегрузка, временный склад, операции с терминалом, осмотр товара при оформлении страхования

помощь с таможенным оформлением

страхование товара

Какие логистические и транспортные услуги предоставляет наша компания

Юбиай логистик занимается организацией транспортировки товаров по территории Украины и других стран. Основной подход в работе, который мы неукоснительно соблюдаем, заключается в минимизации затрат на транспортные услуги. Специалисты компании постоянно работают над оптимизацией процессов грузоперевозок, чтобы груз из точки А в точку Б прибыл в кратчайшие сроки по минимальной стоимости. При этом важным является сохранение качества перевозки.

Клиенты обращаются к нам за следующими видами работ:

Логистические услуги Описание Транспортные перевозки По территории Украины

Международные (СНГ, Европа, Азия)

Транспортировка грузов автомобильным, морским, ж/д, авиатранспортом

Организация перевозки составных грузов

Перевозки с использованием нескольких видов транспорта (мультимодальные)

Доставка негабаритных грузов Специалисты компании анализируют особенности и количество груза, климатический фактор, оговоренные сроки доставки. С учетом всех параметров будет предложен наиболее подходящий вариант организации и вид транспорта Таможенно-брокерское сопровождение Проводим регистрацию грузов

Оказываем помощь с оформлении импорта, экспорта

Осуществляем сертификацию товаров Мы помогаем своим клиентам пройти все этапы таможенного оформления, тем самым сокращая или сводя к минимуму ситуации с документами, приведшими к задержке Услуги логистики в сфере ВЭД Помогаем найти надежных поставщиков и производителей

Составляем договора поставки Логистика склада Располагаем складскими помещениями на территории Европы, оказываем складской сервис

Полный комплекс логистических услуг оказывается профессионалами своего дела. Мы стремимся быть лучшими в Украине.

На каких принципах логистические провайдеры основывают свою работу

Провайдеры в логистике являются поставщиками услуг. Какому из них отдать приоритет решает каждый грузовладелец, отталкиваясь от своих запросов. Прежде всего, на это влияет фактические возможности для построения логистики внутри собственной организации. С ориентиром на имеющуюся базу грузовладельцы строят персональную стратегию.

В некоторых случаях при невозможности использовать внутренние резервы грузодержатели вынуждены прибегать за отдельными функциями к организациям-посредникам. Кроме того транспортные компании предлагают дополнительно к основной услуге программы по управлению цепочками поставок для своих заказчиков. Небольшие организации не способны предоставить полный перечень сопроводительных логистических услуг, ограничиваясь только узким набором средств.

Для построения успешной логистической системы на базе собственных ресурсов компании-грузовладельцу бывает недостаточно средств, знаний и специалистов. Для построения системы управления поставками требуется владение профессиональными методами. Эффективная логистика базируется на следующих общеконцептуальных принципах:

Принцип Описание Комплексность Учитывает и согласует действия всех участников процесса Научность Служит для расчетов при оптимизации потоков Конкретность Неотъемлемый элемент для определения точности результатов Конструктивность Помогает эффективно отслеживать и регулировать потоки с перемещением единичных звеньев Надежность Призвана создать непрерывность и защищенность в движении потоков Вариантность В логистике транспортных перевозок предусматривает выделение из множества вариантов наиболее оптимальных исходя из лимита затрат

Грузодержатели часто нуждаются в расширенной помощи, поэтому организуют свою работу через логистические провайдеры. Ведь создание грамотно работающей системы – это довольно масштабные вложения, которые не всегда под силу непрофильным компаниям.

Где заказать комплексные услуги логистики в Киеве

Полный сервисный логистический пакет способна предоставить только та компания, которая соответствует следующим критериям:

владение собственными реальными активами

располагает возможностями для организации транспортировки, экспедирования, складирования и других сопутствующих сервисов

наличие информационных технологий для отслеживания и управления процессами

Всем указанным критериям соответствует ООО ЮБИАЙ Логистик Укр. Компания является провайдером логистики – независимой организацией, выполняющие функции проектирования, внедрения, управления цепочками поставок своих клиентов. Так, под определением логистического провайдера принято понимать организацию, оказывающую комплекс логистических услуг. В отличие от посредников, специализирующихся лишь на одной определенной функции, через ubi logistic Киев можно заказать полный пакет через аутсорсинг.

К нашей помощи прибегают, когда стоит необходимость расширить основной бизнес. Передача функций по управлению логистическими цепочками в нашу зону ответственности обеспечивает организациям-заказчикам рост доходов. Это становится возможным благодаря применению средств, максимально ориентированных на интересы заказчика. За счет передачи ряда функций логистическому провайдера удается получить более низкую цены товаров. Логистические услуги юбиай логистик помогают создать более прибыльный бизнес. Ведь цена часто становится ключевым фактором, определяющим лидерство среди конкурентов.

Логистические услуги от ООО ЮБИАЙ Логистик Укр

Только опытной команде профессионалов под силу выстроить полноценную рабочую структуру, не дающую осечек. В основу своей деятельности компания ubi logistic закладывает принципы работы, которым неукоснительно следует:

Прежде всего, это забота о клиенте и его товаре. Рады предложить нашим заказчикам демократичные цены . Они нисколько не влияют на скорость и качество оказанных услуг. Деятельность компании берет начало из небольшой фирмы по оказанию логистических услуг в Киеве . Со временем, развивая и улучшая собственный сервис, фирма переросла в крупнейшую на территории Украины компанию. Сегодня в карте движения грузов представлена не только Украина , но и сопредельные государства: страны Европы, СНГ, Азии. Мы прикладываем серьезные усилия для развития и укрепляем рыночные позиции. Мы открыты к сотрудничеству. Качество – непременный атрибут нашей работы. Несмотря на то, что логистические провайдеры активно развивают рынок услуг, ООО ЮБИАЙ входит в разряд ключевых в Украине. Поэтому нам можно довериться.

Заказать услуги можно, оставив заявку через наш сайт или позвонив в наш офис.

Почему стоит выбрать услуги логистики от ubi logistic

Выбирая нашу компанию, клиент получает возможность организации доставки абсолютно любых грузов. Мы располагаем всем необходимым для перевозки опасных, с коротким сроком годности, замороженных, сборных, негабаритных грузов. Предоставляем индивидуальный подход при перевозке генеральных, фитосанитарных и ветеринарных грузов.

Благодаря многолетнему опыту команда юбиай логистик умеет решать самые нестандартные задачи. Под каждый запрос разрабатывается индивидуальная схема, предусматривающая оптимальные сроки и маршрут.

Обращайтесь к нам – вы оцените следующие преимущества нашей работы:

компания ubi logistic несет полную материальную ответственность за перевозимый груз. Мы гарантируем полную его сохранность

держим руку на пульсе, чутко реагируем на изменения рынка транспортных услуг

с нами клиенты экономят время, деньги и нервы. Все процессы оптимизированы, учитывают временные и материальные издержки. Мы освобождаем своих клиентов от лишних хлопот для того, что бы те могли больше сконцентрироваться на своих профильных задачах

вся логистика транспортных перевозок построена с учетом норм и правил стран, пролегающих по маршруту доставки товаров. Деятельность нашей компании подтверждается международными сертификатами соответствия качества услуг.

Стоимость услуг от компании юбиай логистик

Конечная цена наших услуг логистики определяется при индивидуальном общении. Клиент всегда получает варианты для сравнения. Предоставляются возможные альтернативные пути транспортировки через импорт или экспорт между сопредельными с Украиной странами.

Мы предоставляем надежный и прозрачный сервис. Стремимся в своей работе сократить издержки, тем самым влияя на успех бизнеса своих партнеров.