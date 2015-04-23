Грузоперевозки

Компания «UBI Logistic - UKR» предоставляет услуги грузоперевозок не первый год. За это время мы выстроили логистику так, что грузы доставляются оперативно, без задержек и непредвиденных ситуаций. Просчитать стоимость перевозки Узнать стоимость Просчитать стоимость перевозки Откуда Куда Расстояние (КМ) Перевозки По Украине Импорт Экспорт Тип авто Тип кузова Тент Реф Цельномет Рассчитать стоимость доставки Ваша скидка 5 % грн. с НДС евро Для получения ПЕРСОНАЛЬНОЙ СКИДКИ введите ваши данные











Мы предлагаем: Консультирование при выборе варианта транспорта и его габаритов. Исходя из особенностей груза и его объёмов, подбираем именно тот транспорт, благодаря которому можно уменьшить затраты и обеспечить необходимую скорость доставки. В некоторых случаях прибегаем к мультимодальной перевозке грузов.

Составление маршрута. Логистические услуги. Главная составляющая – это безопасность, поэтому при выборе маршрута мы руководствуемся тем, чтобы переправляемый товар был в сохранности. Вторым пунктом является длинна маршрута. При возможности, выбирается путь, двигаясь которым можно доставить товар в кротчайшие сроки.

Страховка груза. Мы никогда не выпускаем из вида этот момент, чтобы уберечь клиента от возможных убытков.

Ведение заказчика на всех этапах сотрудничества. Обеспечиваем грузовые перевозки «под ключ», что значительно экономит и время и деньги. Осуществляем перевозки: Внутренние (междугородние, внутригородские);

Международные;

Доставляем сборные грузы. Внутренние перемещения характеризуются скоростью выполнения заказов. Мы применяем метод доставки грузов «от двери до двери», что снимает с клиента лишние обязательства. Наша компания также использует различные виды автопоездов для перевозок по Украине – тралы, лесовозы, скотовозы и т.д. Исходя из типа груза, мы сами выберем необходимый автопоезд и его грузоподъемность. Отличительной чертой международной доставки грузов является особая забота о сохранности товара. Так как для осуществления некоторых заказов нужно преодолевать с грузом огромные расстояния, доставить его в кондиционном виде – задача №1. Мы гарантируем, что даже хрупкий товар приедет без урона. Кроме того, мы доставляем грузы разным видом транспорта: Автотранспорт. Преимущества: высокая маневренность, мобильность, быстрое реагирование водителя на смену маршрута и разнообразие автомобилей (от небольших грузовых такси до крупногабаритных машин, тентов и тралов). Авиаперевозки. Основные достоинства использования авиасообщения – безопасность и оперативность. Кроме того, авиатранспорт способен преодолевать любые препятствия, встречающиеся на пути: горы, моря, океаны, пустыни. Морские перевозки. В основном, осуществляются в случаях, когда нужно доставить груз на очень длинные расстояния. При этом, цены на грузоперевозки достаточно низкие, и это один из главных плюсов данного вида. Также к преимуществам относится возможность перевозки сверхтяжелых товаров. Железнодорожный транспорт. Неоспоримым плюсом подобного транспорта можно назвать то, что он может доставить товар при любых климатических условиях. Дождь, снег, сильный ветер – никакая погода не повлияет на скорость и качество доставки. Кроме того, данный метод транспортировки хорош для крупногабаритных товаров. Мультимодальные перевозки. Используются, в основном, если нужно заказать грузоперевозку из дальних стран. При таких международных перевозках можно комбинировать используемый транспорт. Достоинством этого вида является то, что товар можно доставить абсолютно в любую страну, область, город. Кроме того, доставку разными видами транспорта осуществляет одна компания, что значительно уменьшает время на составление договоров.

Грузоперевозки Грузоперевозки – популярная и востребованная на сегодняшний день услуга. Мелкие предприятия или крупные организации активно пользуются услугами логистических компаний для доставки определенного груза в любую точку мира. Компания «Ubi-logistic» собрала в свою команду лучших специалистов, которые способны грамотно разработать будущий маршрут и перевезти разные виды товаров: Стандартный набор: одежда, предметы интерьера, мебель, бытовая техника, сантехника и другое.

В категорию негабаритных грузов входят товары, параметры которых превышают нормы, что установлены законодательством. Поэтому для их транспортировки оформляют дополнительный пакет разрешающих документов.

Сборные грузы – транспортировка товаров от нескольких клиентов одним транспортным средством.

Контейнерые перевозки – транспортировка товаров, которые важно защитить от погодных условий и возможных механических повреждений. Таким образом, вся продукция перевозится в металлическом контейнере. Последний вид перевозок является актуальным, когда необходимо выполнить доставку груза на большое расстояние (международные перевозки). Чаще всего такая доставка подразумевает использование сразу нескольких видов транспорта – корабли, поезда, грузовые машины и другое.

Оперативная доставка сборного груза Представленный вид грузоперевозок пользуется особой популярностью среди мелких компаний или частных предпринимателей, которые не занимаются поставками товаров в больших объемах. Доставка сборного груза позволяет сразу нескольким заказчикам сэкономить собственные деньги, арендовав один вид транспортного средства для перевозки своих товаров. При этом каждый из грузов может отличаться габаритами и другими техническими характеристиками. Главное условие: все товары имеют одинаковый адрес доставки – страна и город (и ближайшие города, что расположены по пути следования транспорта). Выгода от такого предложения очевидная – заказчик платит не за аренду всего контейнера, а только за место, которое занимает конкретно его груз. Выбор определенного транспортного средства осуществляется с учетом особенностей товаров, что будут отправлены в виде сборных грузов. Также, учитывается адрес доставки каждой продукции: товары, что должны быть выгружены по пути – будут расположены ближе к дверям кузова.

Экспедирование грузов Под экспедированием рассматривают целый комплекс мероприятий, направленных на оформление груза в контролирующих органах, а также дальнейшее сопровождение груза к указанному пункту назначения. Услуга экспедирования необходима в нескольких случаях: Если офис компании заказчика расположен далеко от территории транспортного узла.

Если в штате Вашей компании отсутствуют специалисты по экспедированию грузов разного назначения.

Если в компании нет соответствующей техники для перевозки контейнеров. Помните о том, что даже малейшая ошибка, допущенная при оформлении документов на груз, становится главной причиной простоя контейнеров на границе или на территории порта (если перевозка осуществляется морским видом транспорта). В результате поездка обойдется клиенту намного дороже изначально указанной суммы, так как возникают непредвиденные расходы. Кроме этого, запланированные сроки прибытия груза увеличиваются, что приведет к нарушению условий контракта между продавцом и покупателем. Компания «Ubi-logistic» производит транспортное экспедирование, исключая возможные риски для заказчика в виде простоя транспортных средств на границе.

Грузоперевозки до двери «От двери до двери» – услуга транспортировки любых товаров, что позволяет снять с заказчика все обязательства. Таким образом, груз заберут по указанному адресу и доставят в конечный пункт назначения. Демократичная цена данной услуги делает ее доступной для каждого клиента. Это особенно актуально для мелких предпринимателей, у которых нет возможности самостоятельно доставить товар на место отправки транспортного средства.

Преимущества автомобильных международных грузоперевозок Автомобильный транспорт – мобильный вид транспорта, который часто используют во время международных грузоперевозок. С помощью грамотно подобранного авто с учетом его максимальной грузоподъемности, удается осуществлять перевозку различных грузов даже в самые отдаленные населенные пункты, где нет железнодорожных путей, отсутствуют морские или речные порты и не налажена работа авиалиний. Преимущества автомобильных перевозок за рубеж очевидны: Возможность осуществлять транспортировки негабаритных и опасных грузов.

Независимость от графика авиационных, железнодорожных и морских рейсов. Это особенно важно для заказчиков, которым необходимо срочно доставить товар в другой город/страну.

Доставка в любой населенный пункт: не только в крупные города, но и также в небольшие поселки. Маневренность автомобильного транспорта позволяет проехать по разным дорогам. Международная транспортная компания «Ubi-logistic» предлагает оперативные перевозки груза по всей территории Украины, а также организацию международных перевозок в страны СНГ, Европу или в Азию. С учетом особенностей перевозимых грузов специалисты компании помогут определиться с выбором габаритов и форм будущего кузова, а также подберут наиболее оптимальный способ погрузки/выгрузки. По желанию клиента можно подобрать рефрижераторы и контейнеры грузоподъемностью до 28 т. При этом будут соблюдены основные нормы, прописанные в законах Украины, что касаются транспортировки крупногабаритных товаров на дальние расстояния. В качестве дополнительных услуг будут предложены услуги страхования, сопровождения, хранения товаров. Мы несем материальную ответственность за перевозимый груз, потому клиент может быть полностью уверен в целостности и сохранности своего товара. Кроме того, менеджеры смогут 24/7 информировать клиента о месторасположении транспортного средства вместе с грузом. Выгодная цена на перевозку негабаритных грузов Для перевозки негабаритных грузов используются специальные контейнеры, прицепы или полуприцепы. Транспортировка таких товаров может осуществляться разными видами транспорта, среди которых самыми популярными считаются морской и автомобильный. К примеру, перевозка длинномерных грузов, малогабаритных, но тяжеловесных происходит с помощью: низкорамных полуприцепов;

мощных тягачей и современных автопоездов;

специальных автокранов, которые подбираются с учетом грузоподъемности каждого товара. Преимущества перевозки груза с помощью морских видов транспорта: Морские перевозки считаются одними из самых экономных, что позволяет транспортировать негабаритные грузы в другие страны.

Габариты судна позволяют разместить огромную партию товара любых размеров, независимо от веса.

Большой выбор различных контейнеров, что используются для перевозки груза. Кроме того, такие контейнеры обеспечивают сохранность товара и удобное выполнение погрузочно-разгрузочных работ. В зависимости от определенной категории негабаритных грузов, все услуги условно делятся на несколько классов: Транспортировка длинномерных грузов, среди которых отмечают машины, различные механизмы, конструкции. Чаще всего перевозка этих товаров происходит с применением открытых платформ, так как к данному грузу не предъявляются особые условия по хранению и транспортировке. Доставка тяжеловесных грузов по Украине и за ее пределы. Перевозка крупногабаритной продукции, что чаще всего осуществляется специальными грузовыми машинами. При выборе транспортного средства учитываются все характеристики товара – начиная от материала и, заканчивая сферой эксплуатации.

Организация перевозок опасных грузов Специалисты компании «Ubi-logistic» имеют соответствующую квалификацию и опыт, что позволяет им заниматься транспортировкой опасных грузов. Для этого используются соответствующие транспортные средства, что оборудованы должным образом. При перевозке важно обеспечить герметичность конструкции, в которой будет перевозиться опасный груз. В список опасных грузов входят: различные баллоны и цистерны с газом;

жидкости и твердые вещества, что быстро воспламеняются;

всевозможные яды;

радиоактивные составы и другое. Если речь идет о перевозке пожароопасного груза, тогда между водительской кабиной и прицепом находится специальная огнеупорная перегородка. При этом все подвижные емкости с таким грузом предварительно плотно фиксируются, что исключает вероятность их падения во время транспортировки. Таким образом, грузоперевозки опасных грузов осуществляются согласно всем стандартам и нормам, прописанным в законодательстве Украины. Поэтому такие грузы не представляют опасности для окружающей среды на протяжении всего процесса транспортировки.

Международная транспортная компания Ubi-logistic: подготовка груза к транспортировке Перед отправкой любого груза специалисты транспортной компании «Ubi-logistic» прорабатывают теоретические моменты выполнения заказа, а также подготавливают всю необходимую документацию. В процессе разработки маршрута будет учитываться: наличие/отсутствие всех аварийно-опасных участков на дороге и возможность их объезда;

время, которое будет выделено на отдых водителей, дозаправку транспортного средства, прием пищи и другое;

максимально допустимую скорость передвижения транспорта по данному маршруту. С учетом территориального типа осуществляемых грузоперевозок и расстояния маршрута выполнять заказ может один или два водителя. Таким образом, два водителя работают посменно, что позволяет сократить время доставки товара: не потребуется выделять время на ночлег, так как один водитель работает днем, а второй – ночью. При необходимости транспортная компания предоставляет услуги экспедитора, который полностью проконтролирует процесс погрузки и выгрузки товара. Чтобы заказать перевозку груза, необходимо предварительно составить и подписать договор о сотрудничестве с транспортной компанией «Ubi-logistic». Таким образом, права каждой стороны будут документально подтверждены. Если необходимо перевезти груз, что относится к категории скоропортящихся товаров, тогда принимаются соответствующие меры – подбирают подходящее транспортное средство с рефрижератором, где можно поддерживать заданный температурный режим. При выборе транспорта учитываются основные пожелания заказчика, который может ознакомиться со списком всех транспортных средств, изучить их грузоподъемность и особенности транспортировки на разные дистанции.

Как рассчитать стоимость грузоперевозок? Цена на услуги рассчитывается нашими специалистами исходя из ряда факторов: Вид транспорта;

Особенности груза;

Необходимость обеспечения особых условий (например, поддержание определенной температуры и влажности);

Длина маршрута;

Срок доставки;

Наличие дополнительных услуг. Учитывая все вышеперечисленные детали, составляется конечная стоимость. Заказать просчет стоимости Вам нужно отправить груз? Заполните форму и наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут.