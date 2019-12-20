Услуги импорта

Импорт готовой продукции, отдельных запчастей и комплектующих – возможность для отечественного бизнеса выйти на качественно новый уровень. Сотрудничая с зарубежными компаниями можно существенно сэкономить на приобретении сырья, заполучить более качественные комплектующие. Наша компания предоставляет сервис качественного импортирования грузов. Однако импорт товаров не всегда так прост, порой он сулит для компании большие сложности. Что нужно для импорта товаров Для того чтобы импорт товаров был экономически выгоден, лучше сотрудничать напрямую с производителями товаров. Для чего покупать что-то у перекупщиков с существенной наценкой, если можно выйти сразу на производителя. Именно с ним необходимо вести переговоры и заключать все договора. На этом этапе у украинской компании возникает ряд сложностей: Довольно сложно вести переговоры, не зная языка будущего компаньона. Даже если в штате компании есть сотрудник, понимающий английский на уровне просмотра кинофильмов, от него вряд ли будет толк при обсуждении узкоспециальных терминов. Как этот человек сможет понять речь о сроках поставок, обсуждение итоговой стоимости, маржи и т.д. Составление договора – для этого нужно хорошо разбираться в отечественном законодательстве, а также в праве той страны, в которой находится компания. Также не лишним будет разбираться в нормах международного законодательства, для того чтобы составленный договор не нарушал общепринятых норм. Поиск перевозчиков, которые способны соответствовать разработанному графику импорта. На этапе переговоров с иностранным контрагентом обсуждается график, согласно которому в Украину будут поставляться товары. Необходимо найти перевозчика, который сможет предоставлять достаточное количество единиц транспорта по экономически выгодной цене и сможет делать это в оговоренные сроки. Также к сложностям импорта товаров из-за рубежа следует отнести разработку маршрута, по которому будут следовать грузы. Вот так сходу выявлено четыре основных проблемных вопроса, которые возникнут при налаживании сервиса качественного импортирования грузов. Компании придется найти четырех разных специалистов – переводчика (со знанием языка с экономическим и юридическим уклоном), юриста-международника, крупную транспортную компанию и логиста, для того чтобы заключить один единственный договор. Кроме того, необходимо каким-то образом синхронизировать работу этих специалистов. А когда эти специалисты найдены, возникает еще одна сложность – прохождение таможенного контроля грузами.

Прохождение таможенного контроля Один из самых сложных аспектов внешнеэкономической деятельности – прохождение грузом таможенного контроля. Отправляя груз, иностранная компания может не владеть тонкостями прохождения украинской таможни, а если товар будет пересекать несколько стран, могут возникнуть вопросы при прохождении границы. Так, для прохождения грузом таможенной декларации необходимо предоставить такие сведения: — информация о происхождении товара – полное наименование компании-производителя или поставщика, название товаров в международном формате, номер партии и дата производства — подробное описание товаров, из которых состоит груз — если отправляется товар, требующий специальных разрешений – нужны соответствующие сертификаты, разрешения и лицензии — документы, которые были оформлены в стране-отправителе – упаковочные сертификаты, инвойсы — сведения о размере партии, объеме и весе груза Эта информация понадобится на этапе заполнения таможенной декларации. В дальнейшем, если планируется ввозить в Украину одинаковые товары заполнить документы будет проще. Однако не стоит думать, что после заполнения таможенной декларации все сложности закончатся. При растаможке у государственных органов обычно возникают еще сотни различных вопросов. Для их решения понадобится таможенный брокер, услуги которого может оказывать только официально зарегистрированное предприятие. Не стоит доверять решение таможенных вопросов случайной компании. Необходимо найти фирму, которая имеет большой опыт деятельности, связанной с импортом товаров. Неплохо было бы изучить отзывы об этой компании, а также выяснить – сколько офисов есть у этого предприятия и где они расположены. Так, при растаможке импортного груза у контролирующих органов может возникать очень много вопросов. Присутствие представителя отправителя или получателя груза при растаможке груза может потребоваться в любой момент. Поэтому таможенный брокер должен иметь возможность оказаться на таможне в кратчайшие сроки, иногда даже в ночное время. Не нужно выбирать компанию офис которой находится только в одном городе Украины, например, в Киеве, а груз растамаживать нужно будет, например, в Одессе. В этом случае, за то время пока представитель брокера окажется на таможенном пункте, груз будет просто простаивать. Хорошо если груз не скоропортящийся. А если предприятие из Украины ожидает поставку продуктов питания, то в случае возникновения на границе каких-то вопросов и несвоевременного приезда брокера, груз попросту испортится. Таким образом, прохождение грузом таможенного контроля очень важный этап импорта товаров. От этого зависит насколько своевременно украинское предприятие получит сырье и комплектующие.

Привлечение предприятия-аутсорсера для импорта груза Итак, для того чтобы украинское предприятие своевременно получало необходимое сырье, комплектующие или запчасти из-за границы ему нужно найти очень много «помощников». Постоянный поиск соответствующих специалистов значительно усложняет деятельность компании. Упростить торговый импорт грузов поможет поиск надежной компании-аутсорсера. Аутсорсинг – новинка для предпринимателей Украины. В отечественном законодательстве до сих пор нет упоминания про термин «аутсорсинг». Но он давно используется крупными компаниями. Вкратце, аутсорсинг – процесс перепоручения фирмой части своих функций другому предприятию. Естественно, передается не основной вид деятельности фирмы, а дополнительные, которые никак не отражаются на производстве. Представим, есть некое предприятие, которое успешно производит товары для украинского или зарубежного потребителя. В какой-то момент руководство этой организации решает, что для увеличения прибыли необходимо осуществлять импорт сырья для компании из Китая. Для того чтобы наладить процесс поставки предприятию нужно: — создать на предприятии логистический отдел, который будет отвечать за планирование маршрута поставки товара (необходимо выделить место на фирме, где будут работать новые сотрудники, закупить технику и офисное оборудование) -нанять в этот отдел сотрудников (поиск кандидатов, их собеседование, оплата труда, отчисления в Пенсионный фонд, социальные выплаты) — найти и заключить договор с таможенным брокером — добавить в штат компании юриста-международника и переводчика Даже если компания быстро решит эти вопросы, какой-то период времени уйдет на «наладку» этого процесса. Пока сотрудники наберутся опыта они, безусловно, будут совершать ошибки. Для того чтобы избежать перечисленных сложностей можно найти предприятие-аутсорсера. Компания Ubi—Logistic предлагает взять на себя торговый импорт грузов для заказчика. Именно у нас есть сотрудники всех перечисленных выше специальностей, которые обязательно участвуют во внешнеэкономической деятельности.

В чем выгода перепоручения ведения ВЭД Как только компания решила поручить ведение внешнеэкономической деятельности Ubi—Logistic, она получает такие преимущества: — экономия денег, которые могли быть потрачены на содержание штата сотрудников — нет необходимости тратить деньги на обустройство рабочих место для сотрудников — гарантия того, что все услуги торгового импорта грузов будут оказаны на высоком уровне — быстрая доставка товара за счет того, что груз проходит таможенный контроль без особенных сложностей — в вашем распоряжении будет целый автопарк с профессиональными водителями Самое главное преимущество перепоручения ведения внешнеэкономической деятельности компании Ubi—Logistic – предприятие может не контролировать этот процесс. То есть, с момента заключения договора с Ubi—Logistic, логистическая компания будет самостоятельно решать все вопросы импорта груза. При этом название компании Ubi—Logistic не фигурирует ни в одном документе, кроме договора с заказчиком. Это значит, что все зарубежные партнеры уверены, что ведут хозяйственную деятельность именно с вашей фирмой, а не посредником. Все сотрудники Ubi—Logistic на время заключения договора аутсорсинга переходят в подчинение заказчика, но продолжают быть в трудовых отношениях с аутсорсером. Это значит, что их отпуска, больничные и все предусмотренные выплаты за них оплачивает только Ubi—Logistic.

Отличия аутсорсинга от разового оказания услуг торгового импорта груза В компании Ubi—Logistic возможно заказать и разовые услуги импорта товаров. Все, что связано с прохождением товаров через границу и их непосредственной транспортировкой от производителя до заказчика может взять на себя логистическая компания. В этом случае все действия выполняется от имени Ubi—Logistic, компания выступает посредником между импортером и получателем. В этом случае после оказания нужной заказчику услуги, Ubi—Logistic предоставляет отчеты о выполненной работе, получает оплату и на этом сотрудничество окончено. В случае сотрудничества с Ubi—Logistic в качестве аутсорсера, договор об услугах импорта груза заключается минимум на 1 год. На этот период времени компания-заказчик может не беспокоиться ни о чем, что связано с импортом. Оплата услуг может производиться как по факту выполнения заказа, так и с оговоренной периодичностью.

Каким договором оформить сервис качественного импортирования грузов Украинским законодательством не предусмотрен договор аутсорсинга. Вместо него заключается договор оказания услуг. В нем четко прописываются права и обязанности сторон, а также сроки выполнения заказа. В договоре будет обозначено какие именно функции предприятия-заказчика возьмет на себя Ubi—Logistic, каким образом они будут реализованы. В этом же договоре прописывается порядок и размер оплаты, а также способ расчетов. Так как стороны этого договора несут взаимную ответственность за надлежащее выполнение положений сделки, необходимо ответственно подойти к его составлению. Компания Ubi—Logistic не первый год предоставляет услуги аутсорсинга поэтому предлагает своим клиентам типичный бланк договора. Однако каждый клиент при несогласии с условиями сделки может предложить внести в него изменения, которые будут обсуждаться с представителем Ubi—Logistic.

Гарантии, которые предоставляются аутсорсером Некоторые предприятия опасаются передавать часть своих функций, особенно связанных с ведением внешнеэкономической деятельности аутсорсеру. Их переживания связаны с тем, что неизвестная компания, действуя от их имени будет перевозить груз, за который оплачены деньги, провозить его через границу и т.д. Мы предоставляем свои клиентам такие гарантии: — с грузом всегда присутствует экспедитор, который, как и водитель фуры, является материально ответственным лицом — в любой момент получатель импортируемого товара может отследить его местонахождение с помощью специальной программы — клиент самостоятельно выбирает периодичность предоставления отчетности о выполненной работе — в договоре об оказании услуг значится ответственность Ubi—Logistic за некачественное выполнение работы (вплоть до полной компенсации стоимости груза) Мы настолько уверены в качестве услуг, которые предоставляем, что в договоре указываем заведомо неудобные для себя условия ответственности компании. Потому что мы ни разу не подводили своих клиентов. Еще одна гарантия качества нашей работы – наличие сотен положительных отзывов о том, как мы помогли наладить внешнеэкономическую деятельность крупным предприятиям Украины.

Стоимость услуг Стоимость услуг компании Ubi—Logistic рассчитывается с учетом объема работ, которые планируется нам доверить. Для каждого клиента цены просчитываются в индивидуальном порядке. Для того чтобы узнать стоимость услуг – необходимо связаться с нашим менеджером по телефону или через онлайн-форму, а он поможет просчитать цены. Также можно воспользоваться калькулятором цены на нашем сайте.