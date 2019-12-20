Технический импорт – что это и для чего нужно

Внешнеэкономическая деятельность – реальный шанс вывести свой бизнес на новый уровень. Реализация собственной продукции за границей позволит увеличить прибыль в разы. А если найти надежных зарубежных поставщиков с приемлемыми ценами на сырье, то можно зарабатывать еще больше. Такая деятельность выводит фирму на мировую арену, сделает бренд узнаваемым и продаваемым. Казалось бы – можно приступать к поиску заграничных партнеров, но не тут-то было. Внешнеэкономическая деятельность, помимо положительных сторон имеет и ряд негативных:

Осуществляется по собственным законам. Допустим, ваша фирма уже давно работает на украинском рынке и сотрудничает только с отечественными партнерами. Тут все ясно – порядок заключения сделок регламентирован украинским законодательством. А во время ведения внешнеэкономической деятельности, стоит принимать во внимание законодательство партнера, а также нормы международного права, общие правила торговли. Без толкового юриста, который понимает в этих сферах тут не обойтись. Внешнеэкономическая деятельность всегда связана с риском. Зарубежный партнер может перестать выходить на связь, не вовремя отправить груз и т.д. Довольно сложный процесс логистики. Необходимо выбирать конкретный вид транспорта, а иногда и несколько, искать экспедиторов, согласовывать порядок загрузки и разгрузки, подбирать склады, где будет временно храниться продукция. Языковой барьер часто затрудняет процесс переговоров. Ну тут все понятно – сторонам сложно договориться о перечне поставляемой продукции, сроках доставки и стоимости услуг.

Однако перечисленные сложности не должны стать помехой для ведения внешнеэкономической деятельности.

Ведь существует технический импорт – услуга, позволяющая получать только плюсы от таких экономических решений. Этот термин означает, что другая компания, которая более подкована в вопросах внешнеэкономической деятельности, возьмет на себя ее ведение. То есть другая фирма, как доверенное лицо совершит покупку необходимой продукции от имени заказчика и обеспечит ее доставку в Украину и даже транспортировку по указанному клиентом адресу.

Аутсорсинг, как незаменимая помощь для ведения бизнеса

Договор технического импорта – синоним аутсорсинга внешнеэкономической деятельности. Это значит, что компания-заказчик избавляет себя от любых хлопот, связанных с ведением ВЭД и перепоручает ее профессионалам. При этом аутсорсер выступает не от собственного имени, а от имени заказчика, обладая правом подписи документов, связанных с такой деятельностью. Это также является преимуществом, ведь зарубежные контрагенты считают, что сотрудничают не с посредником, а напрямую с украинской компанией.

Эта услуга подходит не только для постоянного ведения ВЭД, но и для разовых сделок. Например, украинская фирма собирается сделать апгрейд своего оборудования, но нужных экземпляров на отечественном рынке нет. Поэтому такая фирма заказывает аутсорсинг ВЭД и после поставок необходимого оборудования сворачивает сотрудничество с иностранными контрагентами.

Особенности технического импорта

Главное, что стоит отметить – аутсорсер не является посредником между украинской и иностранной компаниями. Технический импорт осуществляется исключительно от имени и в интересах клиента. Логистическая компания-аутсорсер не равно перекупщик. Фактически многие покупают товар заграницей и продают его украинским компаниям или частным лицам со своей наценкой. Но они не будут являться частью аутсорсинга, ведь действуют от собственного имени получают доход, который состоит из разницы цен на покупку и продажу. Аутсорсер не осуществляет наценку на стоимость продукции, а получает доход только согласно заключенному договору с заказчиком, который является фиксированным.

Аутсорсер не только покупает заграницей какой-то товар, но и сопровождает его до того момента, пока клиент его е забрал. Это значит, что все вопросы, связанные с растаможкой товара, получением соответствующих разрешений на ввоз продукции занимается также логистическая компания. Если на границе возникнут проблемы, например, необходимо произвести экспертное исследование груза, то этим вопросом тоже будет заниматься аутсорсер. Это очень удобно, ведь нет необходимости тратиться на таможенного брокера и посвящать его в тонкости ведения бизнеса украинской компании.

Как все происходит

Весь процесс технического импорта можно разделить на несколько этапов:

Произведение переговоров между заказчиком и аутсорсером. Здесь происходит согласование основных условий сотрудничества, которые потом лягут в основу договора аутсориснга. Клиент озвучивает свои запросы – описание и особенности товаров, которые он хочет приобрести, а также бюджет сделки. Логистическая компания рассказывает об условиях ведения экономической деятельности, стоимости услуг, задает уточняющие вопросы. Подготовка и подписание договора аутсорсинга. Поиск компаний за рубежом, ассортимент товаров которых подходит под запросы украинского потребителя. Покупка товаров и разработка маршрута их доставки. Логисты выбирают такие пути, по которым груз будет доставлен максимально быстро, но и не слишком дорого. По требованию клиента может разрабатываться специализированный маршрут. Например, заказчику не принципиальна итоговая стоимость товаров, но нужно получить груз максимально срочно. В этом случае логист будет искать вариант для отправки товара самолетом, как самым быстрым транспортом, не взирая на высокую стоимость такой отправки. Подготовка документом для прохождения таможенного контроля. Сюда входит заполнение декларации, прохождение необходимых экспертиз, получение акциза на некоторые группы товаров. Разработка маршрута следования груза по Украине. Непосредственно прием продукции заказчиком.

Взаимодействие с клиентом построено таким образом, чтобы он имел возможность полностью отстраниться от процесса импорта. Нет необходимости собирать какие-то документы, искать посредников или вообще беспокоиться о чем-либо. В любой момент, по требованию клиента предоставляется информация о стадии исполнения договоренностей, о месте нахождения груза. После окончания сотрудничества, заказчик получает на руки все документы, которые были связаны с импортом товара. То есть у клиента будут все чеки, выводы экспертиз, разрешительная документация.

Во время сотрудничества, аутсорсер обладает правом подписи клиента. Это необходимо для того чтобы он мог представлять его в процессе внешнеэкономической деятельности и для ускорения процесса импорта. Только представьте, что для того чтобы доставить груз из предположим США, вам придется лететь туда ради пары подписей в контрактах. Во избежание таких ситуаций, аутсорсеру передается право представлять интересы клиента в любых сделках, связанных с импортом. Из-за этого стоит внимательно относиться к выбору компаний, которым вы доверяете ведение ВЭД.

Преимущества технического импорта

Несмотря на то, что технический импорт, как услуга существует очень давно, многие компании по-прежнему с осторожностью относятся к аутсорсерам. Возможно они плохо изучили преимущества такого сотрудничества:

ВЭД осуществляется профессиональными специалистами – брокерами, юристами, логистами, которые выполняют свою работу качественно

технический импорт обходится значительно дешевле, чем приобретение аналогичных товаров у перекупщиков

в любой момент можно узнать где находится товар и предположительную дату его доставки

за счет того, что логистическая компания оказывает услуги аутсорсинга не одному клиенту, есть возможность сэкономить на доставке продукции (например, не оплачивать аренду пустой площади на судне, а разместить там грузы другого покупателя)

нет необходимости вникать в особенности внешней торговли, изучать международное законодательство

Для того чтобы более спокойно относиться к техническому импорту, можно сравнить эту услугу с работой клининговой компании. Ведь владельца крупной фирмы не смущает тот факт, что на его территории убирается другое предприятие. Зачем содержать в своем штате уборщиц, тратиться на моющие средства и быть недовольным результатам их работы (ведь кто будет стараться за мизерную заработную плату)? Намного проще нанять профессионалов, которые привезут с собой специальную технику для уборки и качественные моющие средства. Так и с техническим импортом – к чему искать отдельных специалистов (юристов, брокеров и т.д.), тратиться на оплату их труда (а если еще и попадется непрофессионал, то трат станет больше)? К чему в срочном порядке штудировать особенности межгосударственной торговли, если есть компания, которая готова закрыть все эти запросы одним махом?

Как составить договор аутсорсинга

Договор аутсорсинга – единственный документ, который регулирует отношения между заказчиком и аутсорсером. Законодатель не выдвигает к его составлению строгих требований, они характерны для любых договоров:

обязательно указывается полное наименование сторон

четко прописываются обязанности аутсорсера – именно согласно указанному перечню задач, логистическая компания и будет работать

важный раздел – ответственность за ненадлежащее выполнение условий сделки (каким образом аутсорсер будет компенсировать убытки)

В украинском законодательстве нет такого термина «договор аутсорсинга», стороны заключают договор об оказании услуг. А техническим импортом законодатель называет представительство интересов заказчика.

Крайне важный момент при составлении этого договора – ответственность сторон за разглашение коммерческой тайны. Дело в том, что в процессе ведения ВЭД аутсорсеру становится известно много сведений о деятельности заказчика, его производстве, многие технические документы. Если вы не хотите утечки этих сведений – доверяйте такую работу только профессиональным компаниям.

Кому доверить занятие техническим импортом

Итак, как выбрать компанию, которая выступит в качестве аутсорсера? В первую очередь необходимо обратить внимание на то, как давно она занимается техническим импортом, сколько успешных сделок произведено. Мало кто захочет, чтобы на его бизнесе кто-то тренировался, поэтому выбирайте компанию, которая имеет несколько десятков успешных сделок. Подтвердить ее опыт смогут отзывы от клиентов, размещенные на официальном сайте или рассказы ваших знакомых предпринимателей.

Следующий фактор – компания должна заниматься всем, что связано с техническим импортом под ключ. Некоторые предприятия, предлагают клиенту закрыть только часть вопросов, связанных с ВЭД. Например, они только подыскивают товар и помогают обсудить условия сделки с зарубежным компаньоном. А процесс прокладки маршрута, поиска транспорта и прохождения таможенного контроля возлагают на заказчика.

Что входит в услугу

В услугу технического импорта входят все действия, которые необходимы для того чтобы покупатель получил свой товар. Сложно перечислить все те действия, которые совершают сотрудники компании для того чтобы груз приехал в целости и сохранности. Например, на таможне могут вопросы, связанные с упаковкой груза. В этом случае назначается дополнительная проверка и нужно срочно решить вопрос с тем, где будет находиться товар все это время. Логистическая компания самостоятельно ищет склады, которые по своим характеристикам смогут вместить груз и обеспечить его сохранность (если важны показатели влажности и температуры).

Технический импорт – экономия средств и безопасность сделок

Доверив технический импорт профессиональной логистической компании, заказчик существенно сэкономит свои средства. Так, не придется тратиться на оплату труда собственных сотрудников, так как они не принимают участия в ведении ВЭД. Кроме того, логистическая компания намного быстрее и правильнее сможет построить маршрут следования груза, подберут транспорт и подскажут наиболее выгодные способы доставки. Например, есть возможность организации мультимодальных перевозок.

В том случае, если условия сделки будут нарушены – заказчик получит полную компенсацию, предусмотренную условиями договора. Доверяйте ведение своих дел только профессионалам и тогда технический импорт откроет новые горизонты для вашего бизнеса.