Преимущества

Морские перевозки (Фрахт):

причины нечастого использования

Морские международные перевозки часто невостребованы для среднего и малого бизнеса. Товар идет к заказчику длительное время. Корабль разгружают в порту, поэтому нужно еще раз перегружать товар на грузовые автомобили. Разгрузка товара не всегда аккуратна – об этом известно каждому.

Поэтому опытные специалисты советуют использовать фрахт для больших партий сыпучих продуктов или товаров, доставку которых можно растянуть на длительное время. Например, морские перевозки выгодно выбирать для транспортировки тростникового сахара, зерновых.

Речной транспорт в Украине не распространен. Чаще всего такой вариант выбирают для транспортировки овощей и фруктов в больших объемах.

Например, известные в Украине херсонские арбузы, которые ежегодно баржа привозит в Киев. Продукция востребована, ведь на юге она имеет меньшую стоимость. Клиенты уверены в ее качестве – отсутствии пестицидов.

В остальных случаях для речного транспорта характерна аналогичная проблема: груз нужно перегрузить в порту. После его грузовыми автомобилями доставляют в указанную точку.