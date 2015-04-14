Преимущества

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UBI Logistic
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 1

Компания «UBI Logistic — UKR» предоставляет услуги грузоперевозок не первый год. За это время мы выстроили логистику…

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 2

Все люди, ведущие внешнеэкономическую деятельность и перевозя грузы через границы государств…

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 3

Складская логистика – относительно недавнее направление в логистических услугах, но тем ни менее оно играет важную роль…

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 4

Для того, чтобы сэкономить время клиента, сделать его сотрудничество с зарубежными партнерами легким и выгодным…

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    Международные перевозки по миру, морские перевозки (фрахт) и грузоперевозки по Украине

    Среди основ прибыльности любой компании – развитая логистика. Поэтому международные перевозки груза по миру и внутренние перевозки по Украине требуют работы профессионалов. Но сформировать логистический отдел самостоятельно сложно. Качество его функционирования определяет опыт и слаженность работников, наличие нужных специалистов. Подготовка такого отдела требует значительных финансовых затрат и времени.

    Оптимальное решение — международные перевозки и транспортировка груза по Украине с помощью профильной логистической компании. Среди них лидирующие позиции на рынке занимает UBI Logistic.

    Международные грузоперевозки с поддержкой логистической компании

    Качественная логистика – это система, которая позволяет минимизировать траты на перевозку. Соответственно, она увеличивает интенсивность работы, снижает ее себестоимость, обеспечивает четкую координацию.

    Международные перевозки с использованием логистики – это грамотное планирование, управление и контроль ресурсов. Они дадут возможность оптимизировать работу, вывести компанию на новый уровень. Логистика использует современные наработки в сфере менеджмента, экономики. Поэтому она является тем инструментом, что отличает профессиональный бизнес от новых проектов начинающих предпринимателей.

    Виды перевозок и их особенности

    Для грузовых перевозок по миру логистические компании выбирают оптимальные способы и маршруты. Чтобы перевезти товар с максимальной выгодой, стоит принять во внимание его специфику и особенности точки прибытия.

     

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      Можно сравнить все способы перевозки:
      Автомобильный транспорт

      Оптимальное решение для перевозок на небольшие расстояния. Грузовые автомобили доставят груз в пункт назначения, без необходимости перегрузки в пути. Для небольших и среднего размера изделий это выгодный способ перевозки.

      Недостаток – зависимость перевозки от качества дорожного покрытия, погодных условий.

      Причины для выбора – возможность доставки в любую точку Украины и Европы.

      Авиационные перевозки

      Они дорогостоящие, но обеспечивают сохранность изделий. В аэропортах бережно относятся к грузу, температурный режим хранения придерживается.

      Среди минусов – высокая цена услуги.

      Преимущество перевозок авиатранспортом – надежность и высокая скорость.

      Морские перевозки (фрахт)

      Морская перевозка подойдет для большого объема товаров. Например, транспортировки зерна, партий специй, круп, кофе для последующей обработки, сортировки, расфасовки.

      Основной недостаток фрахта – медлительность.

      Преимущество- возможность перевозки больших объемов.

      Еще один вид международных перевозок и транспортировки продукции по Украине – грузовые вагоны поездов. Как правило, они используются для перевозки продукции заводов. Среди примеров – транспортировка угля, строительных досок.

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      Грузоперевозки по Украине

      Их основная особенность – знание проблем регионов. Не все дороги в областях качественные: иногда стоит выбрать более длинный путь, но с более высокой скоростью движения автотранспорта. Пробки в утреннее и вечернее время, прогноз сложных погодных условий – все это может отразиться на оперативности перевозки груза.

      Сотрудники логистической фирмы принимают во внимание:
      1
      Тип груза
      Продукт может быть чувствительным к тряске авто на некачественном покрытии, иметь небольшой срок использования.
      2
      Недостоверная информация онлайн-программ
      Дорога, указанная на карте, может быть неиспользуемой. Поэтому важно выбирать проверенные маршруты перевозки.
      3
      Стоимость груза
      Прием на работу водителя не дает гарантии его честности. С логистической компанией об этой проблеме можно забыть. В UBI Logistic каждый работник официально трудоустроен. Он несет полную ответственность за перевозку, что гарантирует безопасность.
      4
      Необходимость технической поддержки грузовых автомобилей, их текущее состояние, отсутствие перегрузки
      Потребность в небольшом ремонте на плохих дорогах может возникнуть с любым автомобилем, поэтому маршрут перевозки определяют с наличием СТО. Это обезопасит от простоя техники.
      5
      Клиент всегда может определить местонахождение заказа
      С помощью онлайн-системы это можно делать в офисе или дома. Диспетчеры круглосуточно контролируют скорость и маршрут движения транспорта. Грузовой автомобиль не превысит допустимую скорость. В случае остановки более указанного времени с ним свяжутся сотрудники, чтобы выяснить причину.
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      Международные перевозки в Европе

      С каждым годом количество товарооборота с государствами Европы увеличивается. Значительный объем экспорта/импорта выгоден для предпринимателей.

      Но международные перевозки имеют свои сложности:
      1
      Разтаможка груза
      Это одна из основных сложностей экспорта и европейского импорта. Чтобы груженный автомобиль смогла пересечь границу, в наличии должны быть все необходимые документы для перевозки. Также автомобиль проходит процедуру досмотра на таможне.
      2
      Строгие требования к безопасности движения, международной перевозке
      В европейских государствах все автомобили должны соответствовать нормам местного законодательства. Нарушение может привести к штрафам и отправлению авто на штрафплощадку, что становится причиной простоя. Для предотвращения проблемы стоит позаботиться о квалификации водителя, изучить требования к перевозкам в стране, куда отправляется груз.
      3
      Пробки и ограничения скорости движения возле мест массового скопления людей
      Это могут быть местные достопримечательности, фестивали, концерты или соревнования. Но дорога в объезд поможет сэкономить время. Вблизи массовых мероприятий часто строгий досмотр транспорта, что может обернуться простоем.
      4
      Погодные условия
      Одна из задач логистики – минимизация возможных рисков при перевозке. Не стоит игнорировать предупреждения о сильных снегопадах, гололедице и т.д. Для устранения этих проблем на трассе дорожным службам в Европе понадобится не так много времени. При этом попадание авто в центр непогоды может привести к различного рода проблемам с перевозкой.
      5
      Точный расчет времени
      Это необходимо для того, чтобы груз могли встретить в указанный срок. Даже такая деталь важна, если речь идет о новых партиях товара, который займет пустующие полки.
      6
      Информирование клиента
      Они должны быть осведомлены о том, где находится продукция и через какое время она окажется у продавца.
      От качества международной перевозки товара зависит доверие к компании и желание сотрудничества. В этом случае партнеры могут рассчитывать на предварительный заказ от клиентов, планировать дальнейшую работу.
      Кому и зачем необходимы авиаперевозки?

      Несмотря на свою дороговизну, есть несколько категорий товаров, для которых авиаперевозки станут отличным решением.
      Среди основных:

      Категория Причины выбора авиаперевозок
      Последние модели гаджетов, высокотехнологические новинки, флагманы компаний Есть высокий спрос на такую продукцию. Чем новее гаджет, тем выше цена. Поэтому скорость доставки – главный фактор выбора.
      Сезонные товары Эта категория предусматривает продукцию к определенным датам – соревнованиям, концертам, премьерам. Также изделия для защиты авто, новые коллекции одежды и прочее.
      Высокомаржинальная продукция Наценки составляют более 30% от стоимости товара, поэтому компания получит хорошую прибыль даже при дорогостоящей перевозке. К этой категории относится электроника, брендовая косметика.
      Такие международные перевозки используют для медицинской техники и лекарств.
      Морские перевозки (Фрахт):
      причины нечастого использования

      Морские международные перевозки часто невостребованы для среднего и малого бизнеса. Товар идет к заказчику длительное время. Корабль разгружают в порту, поэтому нужно еще раз перегружать товар на грузовые автомобили. Разгрузка товара не всегда аккуратна – об этом известно каждому.

      Поэтому опытные специалисты советуют использовать фрахт для больших партий сыпучих продуктов или товаров, доставку которых можно растянуть на длительное время. Например, морские перевозки выгодно выбирать для транспортировки тростникового сахара, зерновых.

      Речной транспорт в Украине не распространен. Чаще всего такой вариант выбирают для транспортировки овощей и фруктов в больших объемах.
      Например, известные в Украине херсонские арбузы, которые ежегодно баржа привозит в Киев. Продукция востребована, ведь на юге она имеет меньшую стоимость. Клиенты уверены в ее качестве – отсутствии пестицидов.

      В остальных случаях для речного транспорта характерна аналогичная проблема: груз нужно перегрузить в порту. После его грузовыми автомобилями доставляют в указанную точку.

      Как определить качество логистических услуг?
      Компаний, которые предоставляют услуги перевозок груза в Украине и за границей, достаточное количество. Среди них фирмы с большим опытом работы, недавно созданные.
      Среди характеристик, которые дают возможность определить лидеров рынка:
      Оперативность
      Чем быстрее идет оборот, тем больше прибыли получает фирма-заказчик;
      Отсутствие простоя
      Он негативно отражается на имидже исполнителя. Также простой приводит к потере скоропортящегося груза. Вынужденная остановка на длительное время – проблема для работников, чья деятельность связана с товаром. Например, для грузчиков, сотрудников точки продажи;
      Адаптивность
      Логистическая компания в Украине должна быстро реагировать на изменение условий. Создать новый маршрут грузового автомобиля в объезд демонстрации, пробки, аварии, акции протеста. Заменить автомобиль или водителя в случае необходимости. Выбрать наиболее удобный способ перевозки. Быстро создать оптимальные условия для выполнения срочного заказа;
      Универсальность
      Фирмы, лидирующие в сфере международных грузоперевозок, готовы взять на себя обязательства по выполнению любого заказа. В том числе перевозки по Украине и Европе хрупкого, скоропортящегося товара, продуктов с высокой стоимостью;
      Точность
      Правильные расчеты позволяют определить время прибытия груза. Это актуально, если продукция взаимосвязана с другими процессами;
      Финансовая выгода
      Лучшие логистические компании в Украине способны минимизировать расходы на транспорт.

      Надежная фирма, что специализируется на международных перевозках, обязательно оформит договор на выполнение услуг. В официальных бумагах будут описаны обязанности каждой из сторон, решение конфликтных ситуаций.

      Преимущества нашей компании
      Ubi-logistic
      UBI Logistic – это доставка любого груза в любую точку мира. Мы обеспечим скорость, надежность и удобство.
      Нам под силу:
      • Гарантия сохранности груза;
        индивидуальный подход к любой проблеме;
      • Качественная перевозка продукции и ее экспедирование;
      • Юридически квалифицированный подход;
      • 100% выполнение перевозки.
      Наша компания – это команда лучших логистов, менеджеров, экономистов, диспетчеров. В штате есть профессиональные водители и грузовая техника. Поэтому UBI Logistic – это лучший выбор международных перевозок и транспортировки груза по территории Украины.

      Еще одна причина для сотрудничества –

      доступная стоимость.

      Цены одни из наиболее выгодных в Украине. Каждый сотрудник имеет свою сферу ответственности. Такой подход обеспечивает высокую эффективность и возможность выполнения нескольких задач по перевозке груза.

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        Кому стоит к нам обратиться для перевозки грузов

        Нашими услугами перевозок пользуются торговые фирмы, заводы и фабрики. Среди заказчиков есть индивидуальные предприниматели. Ведь долгое нахождение продуктов, одежды или электроники на складе снижает их ценность. На рынке появляются новые предложения, ниши в торговом бизнесе занимают более активные ФЛП и ЧП.

        Если Вам необходимо развитие бизнеса через реализацию партий товара, мы справимся с его доставкой. Наши клиенты – одни из первых, ведь логистика – это выгодное вложение средств. Качественные перевозки в Украине и Европе всегда оправдывают затраченные усилия.

        Преимущества

        ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ТОВАРА

        Гарантируем сохранность хрупких, скоропортящихся товаров, во избежание финансовых потерь клиента.

        ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛЮБОМУ ЗАКАЗУ

        Разрабатываем схему работы конкретно для каждого клиента.

        КАЧЕСТВЕННОЕ ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ

        Полное сопровождение от начала перевозки и вплоть до доставки в пункт назначения.

        ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ В 100% СЛУЧАЯХ ИЗ 100%

        Гарант 100% осуществления всех заявленных клиенту обязательств.

        ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

        Предлагаем новый подход к предоставлению комплексных логистических услуг.

        КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

        Берем на себя роль контрагента заказчика и ведем ВЭД от его имени.

        Мы специализируемся на доставке и таможенной очистке грузов «под ключ» и «от двери до двери». Поскольку этот процесс довольно кропотливый и требующий усилий, лишь по-настоящему профессиональная логистическая компания  может предоставить обслуживание на высшем уровне. Именно такой фирмой мы и являемся.

        Как логистическая компания мы предоставляем весь перечень таможенных услуг, включающий таможенное оформление, аудит, расчет платежей, сертификацию грузов, таможенное сопровождение, поиск товара за границей и многое другое.

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        Почему «UBI Logistic»?

        Наша транспортно-логистическая компания гарантирует владельцам бизнеса освобождение от необходимости решать сложные организационные вопросы, связанные с выбором оптимального маршрута доставки, непосредственной перевозкой и занимаемся професиональной перевозкой сборных грузов. Поручая нашей транспортно-экспедиторской компании данные задачи, вы получаете эффективный инструмент для развития своего дела.

        Стоимость

        Цена услуги просчитывается конкретно под каждый запрос клиента. Мы приверженцы гибкого ценообразования, отвечающего потребностям заказчика.

        Как сделать заказ?

        Хотите стать одним из наших счастливых клиентов? Или в ваших планах продолжать переживать за свой товар и доплачивать за документы и разрешения? Мы советуем обратиться за услугами к профессиональной компании по логистике.

        Для того, чтобы узнать точный прайс и заказать сервис нашей логистической компании в Киеве, других регионах Украины и мира, вы можете позвонить по указанным на сайте номерам, оставить заявку или написать нам в Skype. Наши менеджеры свяжутся с вами и ответят на все интересующие вопросы.

        Будем рады партнерству!

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        UBI Logistic-UKR – это логистическая компания, работающая с широким спектром услуг «как для себя».

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        Наши услуги

        Контакты

        Компания ООО «Ю БИ АЙ «ЛОГИСТИК-УКР»

        03061, Украина, г. Киев, проспект Отрадный, 95

        Время работы: Пн-Пт: 9:00-17:00, Сб-Вс: выходной


        067 463 24 38



        info@ubi-logistic.com.ua


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