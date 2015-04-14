Преимущества

Международные перевозки по миру, морские перевозки (фрахт) и грузоперевозки по Украине
Среди основ прибыльности любой компании – развитая логистика. Поэтому международные перевозки груза по миру и внутренние перевозки по Украине требуют работы профессионалов. Но сформировать логистический отдел самостоятельно сложно. Качество его функционирования определяет опыт и слаженность работников, наличие нужных специалистов. Подготовка такого отдела требует значительных финансовых затрат и времени.
Оптимальное решение — международные перевозки и транспортировка груза по Украине с помощью профильной логистической компании. Среди них лидирующие позиции на рынке занимает UBI Logistic.