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Развитие экономики идет по пути разделения процессов между специализированными структурами. Транспортно-экспедиторская компания – это одно из ответвлений бизнеса. Такая организация способна полностью замкнуть на себе все производственные перемещения в любой сфере. Подробнее о специфике работы перевозчиков пойдет ниже.

Любой бизнес не способен функционировать без транспорта. Даже в сфере услуг необходимы перевозки персонала, корреспонденции и материальных ценностей. Обеспечивать перемещение производственных средств можно за счет внутренних структурных подразделений или воспользовавшись услугами транспортно-экспедиторской компании (сокращенно ТЭК).

Распространенной практикой является содержание собственного корпоративного автопарка. Преимущество такого подхода – автомобиль всегда под рукой. При необходимости срочного выезда нет нужды тратить время на поиски компании-перевозчика. Однако есть и недостатки от владения транспортным средством:

Потребность в помещении под гараж и ремонтные боксы

Содержание в штате сотрудников водителя и/или механика

Расходы на зарплату, обучение, коммунальные услуги, топливо, ремонт и прочее

Постоянное обновления устаревшей техники

Вместе с фактической перевозкой грузов возникает необходимость организовывать все процессы доставки. Появление на балансе одной единицы транспорта влечет за собой создание новых рабочих мест – водителя, экспедитора, менеджера-логиста, механика. Учитывая все это содержать собственный транспортный парк вместе с отделом логистики выгодно только тем компаниям, перевозки продукции которых происходят 24 часа в сутки. И расходы на содержание автомобилей полностью оправданы.

Делегация функции транспортировки внешней организации вызвана тенденциями в экономике и рационализацией расходов. Так как целью бизнеса является получение прибыли, ее можно добиться и за счет сокращения трат. Транспортно-экспедиторская компания способна не просто сократить расстояния между производителем и клиентом, но и повысить эффективность бизнеса в целом.

Рынок услуг грузоперевозок представлен большим количеством организаций с разными подходами и способами доставки. Юбиай Логистик – это первая логистическая компания, предлагающая завершенный цикл грузоперевозок для малого, среднего и крупного бизнеса во всех направлениях.

Востребованность сервиса грузоперевозок

В современном мире понятие государственных границ стало размытым. Международная торговля обрела колоссальных масштабов, поэтому выход на мировой рынок считается уже обычным путем развития предприятия. Импорт и экспорт растут непрерывно, а транспортные средства, курсирующие между странами, исчисляются миллионами в день. Попасть в эту среду сложно, а удержаться еще сложнее, как бы банально это не звучало.

Международные грузовые перевозки – это одно из направлений работы ТЭК. Этот тип транспортировки товаров немного отличается от перемещений внутри страны. В особенности такими чертами:

Более строгие правила доставки

Высокие требования к транспортным средствам и водителям

Постоянный контроль на границе

Оформление на таможне

Международные соглашения и договоренности регламентируют грузоперевозки начиная со склада отправителя и заканчивая складом получателя. Сам процесс транспортировки груза – самый простой в исполнении, однако его организация занимает в разы больше времени.

Транспортно-экспедиторские компании предлагают услуги международных грузоперевозок от А до Я, включая оформление груза на границе. Так как организация экспорта/импорта сложна по определению, в этом деле лучше довериться профессионалам. От этого появляются такие выгоды для предприятия:

Сокращение расходов на транспорт и подготовку водителей-международников

Экономия времени, которое тратилось бы на таможенное оформление груза

Высший уровень организации грузоперевозок

Выйти на заграничный рынок со своей продукцией можно и реализовать доставку можно и без помощи посредника. Но, чтобы выйти на должный уровень организации придется потратить определенное время на обучение и научится принимать поражение на первых порах. Для полного цикла доставки товара иностранному клиенту понадобиться:

Автомобиль не старше 5 лет со стандартами выбросов минимум Евро-4

Водитель с соответствующей подготовкой

Логист для планирования маршрута

Таможенный брокер для прохождения контрольных процедур при пересечении границы

Обращаясь за помощью к ТЭК все вышеперечисленное можно получить сразу. И уже первая поставка будет удачной. Специалисты Юбиай Логистик работают с гарантией получения ожидаемого результата. Компания предлагает любые направления Европы и Азии.

Международные грузовые перевозки

Этот тип услуги считается высшим пилотажем, ведь требует особых навыков, специальных знаний и организационного опыта. Поэтапно международные грузоперевозки проходят таким образом:

Составление маршрута включая расчет времени и рисков Подготовка транспортного средства и водителя Сбор необходимых документов для пересечения границы Прохождение контролей на государственной границе Собственно, доставка Разгрузка у получателя

Естественно, такой порядок действий возможен при условии подписанного контракта или договора купли-продажи. Но это уже не относится к компетенции транспортно-экспедиторских компаний.

Составлением маршрутов обычно занимается отдел продукции. Транспортировка товара в соседние страны происходит самыми короткими путями. Если же доставка организовывается клиентам из дальнего зарубежья, то критерии для маршрутов несколько другие. Например, в Германию можно доставить груз пересекая одну только Польшу, или другим образом – через Словакию и Чехию. Оптимальный путь выбирается исходя из протяженности маршрута и местных особенностей. Все нюансы берутся во внимание при планировании.

Расчет рисков – это важнейшая задача для логиста. Если брать для примера путь из Черкасс в Мюнхен, то есть два варианта дороги – через Польшу или через Словакию с Чехией. Какой из них будет оптимальным в определенный период решается на основе множества факторов. Среди них:

Погодные условия на местности

Ситуация на дорогах в определенный сезон

Обстоятельства в пункте пропуска

Экономические и законодательные ограничения

В результате аналитической работы получается четкий маршрут с графиком движения, который позволит доставить груз получателю максимально быстро. В современном динамичном мире задержки поставки, даже минимальные, недопустимы. Для отправителя, кроме выгоды гарантированного выполнения контракта и обретения позитивной репутации, получается оптимизация расходов.

Подготовка транспорта и водителя

Перевозку груза за границу можно осуществлять такими видами транспорта:

Автомобильный

Железнодорожный

Морской/речной

Авиационный

В каждом государстве действуют свои требования к транспортным средствам. Это в большей мере касается экологической безопасности, а если конкретно – содержанию углекислого газа и оксидов азота в выхлопных газах автотранспорта. Кроме этого, есть требования и к конструкции транспортных средств, их техническому состоянию и так далее. Транспортно-экспедиторская компания высокого уровня регулярно отслеживает требования разных стран и межгосударственных объединений и обновляет или модернизирует автопарк.

С остальными видами проще. Так, самолеты и морские/речные суда обычно создаются по международным нормам. Железная дорога в Европе несколько уже отечественной, поэтому без перегрузки продукции на узкоколейные вагоны можно обойтись только в случае со странами бывшего СССР.

Кроме стандартной проверки исправности всех систем транспортного средства, перед отправкой груза за рубеж проверяется и соответствие автомобиля международным нормам. Происходит это на пунктах пропуска через государственную границу. С помощью газоанализаторов проводятся экспресс-тесты выхлопных газов и дается разрешение на выезд. Такая процедура проводится как в режиме экспорта, так и импорта.

Для разных грузов необходим специальный транспорт. Всего различают такие виды груза:

Обычный

Живой

Опасный

Требующий соблюдения температурного режима

Нестандартный

Кроме того, товары могут быть в разном агрегатном состоянии – твердом, жидком и газообразном. И для каждого конкретного варианта должен быть соответствующий транспорт.

Водитель-международник – это немного другая профессия, чем водитель внутри страны. Во-первых, такой профессионал должен иметь удостоверение на управление транспортным средством международного образца. Также обязательно наличие паспорта для выезда за границу. Ну и не обойтись без постоянного повышения квалификации. В случае опасных и негабаритных грузов водитель также обязан иметь специальную подготовку. Первая логистическая компания, которая организовывает все процессы, связанные с доставкой товара за границу – Это Юбиай Логистик.

Документы для пересечения границы

Так как поставки продукции за границу происходят в рамках международного законодательства, то проходить они должны под строгим контролем как отправляющего, так и принимающего государства. Это делается с целью недопущения контрабанды и распространению запрщенных предметов. Стандартный набор товаросопроводительных документов выглядит таким образом:

Контракт между отечественным продавцом и иностранным покупателем

Договор на предоставление транспортных услуг

Инвойс или счет-фактура на партию груза

Накладные на перевозку: CMR – для автомобилей, коносамент – для водного транспорта, ЖД-накладная – для вагонов, почтовые накладные и прочее

Сертификат или справка о происхождении продукции

Сертификаты качества, безопасности и другое

Квитанция об оплате государственной пошлины (при необходимости)

Таможенная декларация

Кроме того, для прохождения контроля на границе допускаются юридические лица, имеющие аккредитацию субъекта внешнеэкономической деятельности. Такое подтверждение легальности деятельности может быть в наличии как у собственника груза, так и у посредника – таможенного брокера. Перечень документов не исчерпывающий и может дополнятся различными экспертными заключениями, справками и другими документами в зависимости от типа груза.

Транспортно-экспедиторская компания берет на себя все обязанности по подготовке вышеперечисленных документов в надлежащем виде для успешного прохождения контроля на границе. Некоторые категории товаров подлежат следующим видам государственного надзора:

Радиологическому

Экологическому

Фитосанитарному

Ветеринарному

Санитарно-эпидемиологическому

Медицинскому

Пройти контрольные процедуры необходимо для каждой партии груза, что занимает некоторое время. Без прохождения того или иного вида контроля груз могут попросту не выпустить из Украины или не принять в стране-получателе. Таможенный брокер справляется с этим всем вместо руководителя предприятия или назначенного им ответственного лица, экономя дни и недели для других задач.

Процедуры с грузом

Когда бюрократическая составляющая международной перевозки груза завершена, можно приступать непосредственно к транспортировке. Транспортно-экспедиторская компания сегодня не ограничивается только перемещением товаров внутри страны и за ее пределы. Некоторые ТЭК берут на себя и обработку груза. Под этим понятием подразумеваются процедуры по подготовке товара к дороге, а именно:

Дополнительная упаковка

Комплектация партии

Погрузка/разгрузка

Временное хранение в специальных условиях

Специальная обработка (например, просушивание, протравливание против паразитов и так далее)

Сама перевозка товара может организовываться как между складами одной структуры, внутри складов или между контрагентами. Нередко, производственные процессы полностью передаются под внешнее управление. Юбиай Логистик – это первая логистическая компания, которая готова управлять разными материальными потоками на производстве любого масштаба.

В обязательном порядке для любого груза оформляется страховка. Если это обычные товары, то рассчитывается сумма компенсации за их потерю или повреждение. В случае с предметами, которые могут нести опасность здоровью и жизням людей, а также окружающей среде, то такие грузы подлежат страхованию расширенной гражданской ответственности.

Для некоторых категорий продукции и сырья обычный транспорт не подходит. Речь идет об опасных и негабаритных грузах. Такие группы товаров лучше доверить профессионалам, ведь малейшая ошибка может дорого обойтись компании. Для осуществления операций со взрыво- и пожароопасными, токсическими и радиоактивными веществами или предметами, которые превышают установленные габариты допускаются только подготовленные водители и транспортные средства.

Современная транспортно-экспедиторская компания

Постоянно растущие требования к качеству услуг влекут за собой повышения стандартов сервиса организации грузоперевозок. Развитие конкурентов также стимулирует поиск новых решений и технологий. В современном мире транспортно-экспедиторская компания – это не просто гараж с коллективом водителей. Это в первую очередь инновации и высшая степень ответственности.

Стандартная функциональная структура ТЭК выглядит таким образом:

Транспортный отдел

Ремонтный цех

Коллектив водителей

Отдел логистики

Подразделение таможенных брокеров

Менеджеры

Менеджеры – это специалисты, управляющими всеми процессами. Они выступают от лица компании в переговорах с заказчиком и берут на себя все организационные моменты, контролируют их выполнение и не делают ошибок.

Цель работы логиста – это оптимизация всех перемещений на предприятии. Речь идет не только о развозе товара в точки реализации или оптовым заказчикам. Если оптимизировать только один производственный процесс (доставку продукции), то остальные также должны быть усовершенствованы. Поэтому логист и рассчитывает рациональные поставки сырья, загруженность производственных мощностей, перевозку персонала и обмен информацией.

Таможенные брокеры выступают от лица предприятия-заказчика при таможенном оформлении. Они помогают сэкономить компании время на прохождении государственных контрольных процедур, подготовке документации и получении позитивного решения от таможни. В их задачи входит выступать от имени заказчика на границе и сопровождать груз, пока он не покинет таможенную зону.

Исполнителями грузоперевозок все-таки являются водители и экспедиторы. На их плечи ложится максимальная ответственность. Ведь как бы хорошо не прошли переговоры, как бы тщательно не был спланирован маршрут, без надлежащего выполнения это все лишь теория.

Первая логистическая компания и критерии выбора

Учитывая все сложности организации международных перевозок грузов, начинать покорять зарубежные рынки лучше с помощью специалистов. Использование посредников в лице транспортно-экспедиторских компаний имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. А высокий уровень сервиса позволяет доверить посреднику любой, даже самый ценный товар.

Выбирая компанию, которая сделает реальным быстрые доставки в любой уголок Европы или Азии, следует по таким критериям:

Общее впечатление от ТЭК – личность менеджера, подход к оформлению договора, обустройство офиса и прочие факторы создают первое впечатление об организации и позволяют продвинутся дальше в изучении

Количество собственного автотранспорта и водителей – когда компания предлагает свои услуги грузоперевозок, лучше, чтобы это делали одни и те же люди, официально трудоустроенные на фирме. Это – свидетельство ответственного отношения к делу

Покрытие территории – чем больше регионов открыты для перевозчика, тем лучше

Репутация – ее создают другие заказчики сервиса и конкуренты

Цены – стоимость услуг зачастую становится определяющим фактором, но она же и вводит в заблуждение. Слишком низкие цены должны вызывать подозрение в качестве, а слишком высокие – недоумение. Цифры из среднего ценового сегмента должны быть ориентиром

Всеми необходимыми профессиональными качествами обладает коллектив компании Юбиай Логистик. В досье фирмы значатся:

большое количество реализованных проектов

сотни тысяч преодоленных километров по дорогам Европы и Азии

штат компетентных и ответственных сотрудников

сотни довольных клиентов

Украинская транспортно-экспедиторская компания Юбиай Логистик является лидером в сфере услуг грузоперевозок и логистики полного цикла. Специалистам фирмы можно доверить как доставку товара в пределах административного района, так и организацию всех производственных процессов. Большой опыт в этой области позволяет гарантировать оптимизации всей хозяйственной деятельности и повышение эффективности предприятия в целом.