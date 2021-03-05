Транспортно экспедиторская компания
Развитие экономики идет по пути разделения процессов между специализированными структурами. Транспортно-экспедиторская компания – это одно из ответвлений бизнеса. Такая организация способна полностью замкнуть на себе все производственные перемещения в любой сфере. Подробнее о специфике работы перевозчиков пойдет ниже.
Любой бизнес не способен функционировать без транспорта. Даже в сфере услуг необходимы перевозки персонала, корреспонденции и материальных ценностей. Обеспечивать перемещение производственных средств можно за счет внутренних структурных подразделений или воспользовавшись услугами транспортно-экспедиторской компании (сокращенно ТЭК).
Распространенной практикой является содержание собственного корпоративного автопарка. Преимущество такого подхода – автомобиль всегда под рукой. При необходимости срочного выезда нет нужды тратить время на поиски компании-перевозчика. Однако есть и недостатки от владения транспортным средством:
- Потребность в помещении под гараж и ремонтные боксы
- Содержание в штате сотрудников водителя и/или механика
- Расходы на зарплату, обучение, коммунальные услуги, топливо, ремонт и прочее
- Постоянное обновления устаревшей техники
Вместе с фактической перевозкой грузов возникает необходимость организовывать все процессы доставки. Появление на балансе одной единицы транспорта влечет за собой создание новых рабочих мест – водителя, экспедитора, менеджера-логиста, механика. Учитывая все это содержать собственный транспортный парк вместе с отделом логистики выгодно только тем компаниям, перевозки продукции которых происходят 24 часа в сутки. И расходы на содержание автомобилей полностью оправданы.
Делегация функции транспортировки внешней организации вызвана тенденциями в экономике и рационализацией расходов. Так как целью бизнеса является получение прибыли, ее можно добиться и за счет сокращения трат. Транспортно-экспедиторская компания способна не просто сократить расстояния между производителем и клиентом, но и повысить эффективность бизнеса в целом.
Рынок услуг грузоперевозок представлен большим количеством организаций с разными подходами и способами доставки. Юбиай Логистик – это первая логистическая компания, предлагающая завершенный цикл грузоперевозок для малого, среднего и крупного бизнеса во всех направлениях.
Востребованность сервиса грузоперевозок
В современном мире понятие государственных границ стало размытым. Международная торговля обрела колоссальных масштабов, поэтому выход на мировой рынок считается уже обычным путем развития предприятия. Импорт и экспорт растут непрерывно, а транспортные средства, курсирующие между странами, исчисляются миллионами в день. Попасть в эту среду сложно, а удержаться еще сложнее, как бы банально это не звучало.
Международные грузовые перевозки – это одно из направлений работы ТЭК. Этот тип транспортировки товаров немного отличается от перемещений внутри страны. В особенности такими чертами:
- Более строгие правила доставки
- Высокие требования к транспортным средствам и водителям
- Постоянный контроль на границе
- Оформление на таможне
Международные соглашения и договоренности регламентируют грузоперевозки начиная со склада отправителя и заканчивая складом получателя. Сам процесс транспортировки груза – самый простой в исполнении, однако его организация занимает в разы больше времени.
Транспортно-экспедиторские компании предлагают услуги международных грузоперевозок от А до Я, включая оформление груза на границе. Так как организация экспорта/импорта сложна по определению, в этом деле лучше довериться профессионалам. От этого появляются такие выгоды для предприятия:
- Сокращение расходов на транспорт и подготовку водителей-международников
- Экономия времени, которое тратилось бы на таможенное оформление груза
- Высший уровень организации грузоперевозок
Выйти на заграничный рынок со своей продукцией можно и реализовать доставку можно и без помощи посредника. Но, чтобы выйти на должный уровень организации придется потратить определенное время на обучение и научится принимать поражение на первых порах. Для полного цикла доставки товара иностранному клиенту понадобиться:
- Автомобиль не старше 5 лет со стандартами выбросов минимум Евро-4
- Водитель с соответствующей подготовкой
- Логист для планирования маршрута
- Таможенный брокер для прохождения контрольных процедур при пересечении границы
Обращаясь за помощью к ТЭК все вышеперечисленное можно получить сразу. И уже первая поставка будет удачной. Специалисты Юбиай Логистик работают с гарантией получения ожидаемого результата. Компания предлагает любые направления Европы и Азии.
Международные грузовые перевозки
Этот тип услуги считается высшим пилотажем, ведь требует особых навыков, специальных знаний и организационного опыта. Поэтапно международные грузоперевозки проходят таким образом:
- Составление маршрута включая расчет времени и рисков
- Подготовка транспортного средства и водителя
- Сбор необходимых документов для пересечения границы
- Прохождение контролей на государственной границе
- Собственно, доставка
- Разгрузка у получателя
Естественно, такой порядок действий возможен при условии подписанного контракта или договора купли-продажи. Но это уже не относится к компетенции транспортно-экспедиторских компаний.
Составлением маршрутов обычно занимается отдел продукции. Транспортировка товара в соседние страны происходит самыми короткими путями. Если же доставка организовывается клиентам из дальнего зарубежья, то критерии для маршрутов несколько другие. Например, в Германию можно доставить груз пересекая одну только Польшу, или другим образом – через Словакию и Чехию. Оптимальный путь выбирается исходя из протяженности маршрута и местных особенностей. Все нюансы берутся во внимание при планировании.
Расчет рисков – это важнейшая задача для логиста. Если брать для примера путь из Черкасс в Мюнхен, то есть два варианта дороги – через Польшу или через Словакию с Чехией. Какой из них будет оптимальным в определенный период решается на основе множества факторов. Среди них:
- Погодные условия на местности
- Ситуация на дорогах в определенный сезон
- Обстоятельства в пункте пропуска
- Экономические и законодательные ограничения
В результате аналитической работы получается четкий маршрут с графиком движения, который позволит доставить груз получателю максимально быстро. В современном динамичном мире задержки поставки, даже минимальные, недопустимы. Для отправителя, кроме выгоды гарантированного выполнения контракта и обретения позитивной репутации, получается оптимизация расходов.
Подготовка транспорта и водителя
Перевозку груза за границу можно осуществлять такими видами транспорта:
- Автомобильный
- Железнодорожный
- Морской/речной
- Авиационный
В каждом государстве действуют свои требования к транспортным средствам. Это в большей мере касается экологической безопасности, а если конкретно – содержанию углекислого газа и оксидов азота в выхлопных газах автотранспорта. Кроме этого, есть требования и к конструкции транспортных средств, их техническому состоянию и так далее. Транспортно-экспедиторская компания высокого уровня регулярно отслеживает требования разных стран и межгосударственных объединений и обновляет или модернизирует автопарк.
С остальными видами проще. Так, самолеты и морские/речные суда обычно создаются по международным нормам. Железная дорога в Европе несколько уже отечественной, поэтому без перегрузки продукции на узкоколейные вагоны можно обойтись только в случае со странами бывшего СССР.
Кроме стандартной проверки исправности всех систем транспортного средства, перед отправкой груза за рубеж проверяется и соответствие автомобиля международным нормам. Происходит это на пунктах пропуска через государственную границу. С помощью газоанализаторов проводятся экспресс-тесты выхлопных газов и дается разрешение на выезд. Такая процедура проводится как в режиме экспорта, так и импорта.
Для разных грузов необходим специальный транспорт. Всего различают такие виды груза:
- Обычный
- Живой
- Опасный
- Требующий соблюдения температурного режима
- Нестандартный
Кроме того, товары могут быть в разном агрегатном состоянии – твердом, жидком и газообразном. И для каждого конкретного варианта должен быть соответствующий транспорт.
Водитель-международник – это немного другая профессия, чем водитель внутри страны. Во-первых, такой профессионал должен иметь удостоверение на управление транспортным средством международного образца. Также обязательно наличие паспорта для выезда за границу. Ну и не обойтись без постоянного повышения квалификации. В случае опасных и негабаритных грузов водитель также обязан иметь специальную подготовку. Первая логистическая компания, которая организовывает все процессы, связанные с доставкой товара за границу – Это Юбиай Логистик.
Документы для пересечения границы
Так как поставки продукции за границу происходят в рамках международного законодательства, то проходить они должны под строгим контролем как отправляющего, так и принимающего государства. Это делается с целью недопущения контрабанды и распространению запрщенных предметов. Стандартный набор товаросопроводительных документов выглядит таким образом:
- Контракт между отечественным продавцом и иностранным покупателем
- Договор на предоставление транспортных услуг
- Инвойс или счет-фактура на партию груза
- Накладные на перевозку: CMR – для автомобилей, коносамент – для водного транспорта, ЖД-накладная – для вагонов, почтовые накладные и прочее
- Сертификат или справка о происхождении продукции
- Сертификаты качества, безопасности и другое
- Квитанция об оплате государственной пошлины (при необходимости)
- Таможенная декларация
Кроме того, для прохождения контроля на границе допускаются юридические лица, имеющие аккредитацию субъекта внешнеэкономической деятельности. Такое подтверждение легальности деятельности может быть в наличии как у собственника груза, так и у посредника – таможенного брокера. Перечень документов не исчерпывающий и может дополнятся различными экспертными заключениями, справками и другими документами в зависимости от типа груза.
Транспортно-экспедиторская компания берет на себя все обязанности по подготовке вышеперечисленных документов в надлежащем виде для успешного прохождения контроля на границе. Некоторые категории товаров подлежат следующим видам государственного надзора:
- Радиологическому
- Экологическому
- Фитосанитарному
- Ветеринарному
- Санитарно-эпидемиологическому
- Медицинскому
Пройти контрольные процедуры необходимо для каждой партии груза, что занимает некоторое время. Без прохождения того или иного вида контроля груз могут попросту не выпустить из Украины или не принять в стране-получателе. Таможенный брокер справляется с этим всем вместо руководителя предприятия или назначенного им ответственного лица, экономя дни и недели для других задач.
Процедуры с грузом
Когда бюрократическая составляющая международной перевозки груза завершена, можно приступать непосредственно к транспортировке. Транспортно-экспедиторская компания сегодня не ограничивается только перемещением товаров внутри страны и за ее пределы. Некоторые ТЭК берут на себя и обработку груза. Под этим понятием подразумеваются процедуры по подготовке товара к дороге, а именно:
- Дополнительная упаковка
- Комплектация партии
- Погрузка/разгрузка
- Временное хранение в специальных условиях
- Специальная обработка (например, просушивание, протравливание против паразитов и так далее)
Сама перевозка товара может организовываться как между складами одной структуры, внутри складов или между контрагентами. Нередко, производственные процессы полностью передаются под внешнее управление. Юбиай Логистик – это первая логистическая компания, которая готова управлять разными материальными потоками на производстве любого масштаба.
В обязательном порядке для любого груза оформляется страховка. Если это обычные товары, то рассчитывается сумма компенсации за их потерю или повреждение. В случае с предметами, которые могут нести опасность здоровью и жизням людей, а также окружающей среде, то такие грузы подлежат страхованию расширенной гражданской ответственности.
Для некоторых категорий продукции и сырья обычный транспорт не подходит. Речь идет об опасных и негабаритных грузах. Такие группы товаров лучше доверить профессионалам, ведь малейшая ошибка может дорого обойтись компании. Для осуществления операций со взрыво- и пожароопасными, токсическими и радиоактивными веществами или предметами, которые превышают установленные габариты допускаются только подготовленные водители и транспортные средства.
Современная транспортно-экспедиторская компания
Постоянно растущие требования к качеству услуг влекут за собой повышения стандартов сервиса организации грузоперевозок. Развитие конкурентов также стимулирует поиск новых решений и технологий. В современном мире транспортно-экспедиторская компания – это не просто гараж с коллективом водителей. Это в первую очередь инновации и высшая степень ответственности.
Стандартная функциональная структура ТЭК выглядит таким образом:
- Транспортный отдел
- Ремонтный цех
- Коллектив водителей
- Отдел логистики
- Подразделение таможенных брокеров
- Менеджеры
Менеджеры – это специалисты, управляющими всеми процессами. Они выступают от лица компании в переговорах с заказчиком и берут на себя все организационные моменты, контролируют их выполнение и не делают ошибок.
Цель работы логиста – это оптимизация всех перемещений на предприятии. Речь идет не только о развозе товара в точки реализации или оптовым заказчикам. Если оптимизировать только один производственный процесс (доставку продукции), то остальные также должны быть усовершенствованы. Поэтому логист и рассчитывает рациональные поставки сырья, загруженность производственных мощностей, перевозку персонала и обмен информацией.
Таможенные брокеры выступают от лица предприятия-заказчика при таможенном оформлении. Они помогают сэкономить компании время на прохождении государственных контрольных процедур, подготовке документации и получении позитивного решения от таможни. В их задачи входит выступать от имени заказчика на границе и сопровождать груз, пока он не покинет таможенную зону.
Исполнителями грузоперевозок все-таки являются водители и экспедиторы. На их плечи ложится максимальная ответственность. Ведь как бы хорошо не прошли переговоры, как бы тщательно не был спланирован маршрут, без надлежащего выполнения это все лишь теория.
Первая логистическая компания и критерии выбора
Учитывая все сложности организации международных перевозок грузов, начинать покорять зарубежные рынки лучше с помощью специалистов. Использование посредников в лице транспортно-экспедиторских компаний имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. А высокий уровень сервиса позволяет доверить посреднику любой, даже самый ценный товар.
Выбирая компанию, которая сделает реальным быстрые доставки в любой уголок Европы или Азии, следует по таким критериям:
- Общее впечатление от ТЭК – личность менеджера, подход к оформлению договора, обустройство офиса и прочие факторы создают первое впечатление об организации и позволяют продвинутся дальше в изучении
- Количество собственного автотранспорта и водителей – когда компания предлагает свои услуги грузоперевозок, лучше, чтобы это делали одни и те же люди, официально трудоустроенные на фирме. Это – свидетельство ответственного отношения к делу
- Покрытие территории – чем больше регионов открыты для перевозчика, тем лучше
- Репутация – ее создают другие заказчики сервиса и конкуренты
- Цены – стоимость услуг зачастую становится определяющим фактором, но она же и вводит в заблуждение. Слишком низкие цены должны вызывать подозрение в качестве, а слишком высокие – недоумение. Цифры из среднего ценового сегмента должны быть ориентиром
Всеми необходимыми профессиональными качествами обладает коллектив компании Юбиай Логистик. В досье фирмы значатся:
- большое количество реализованных проектов
- сотни тысяч преодоленных километров по дорогам Европы и Азии
- штат компетентных и ответственных сотрудников
- сотни довольных клиентов
Украинская транспортно-экспедиторская компания Юбиай Логистик является лидером в сфере услуг грузоперевозок и логистики полного цикла. Специалистам фирмы можно доверить как доставку товара в пределах административного района, так и организацию всех производственных процессов. Большой опыт в этой области позволяет гарантировать оптимизации всей хозяйственной деятельности и повышение эффективности предприятия в целом.
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