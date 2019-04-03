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Что такое правила Incoterms и для чего они нужны

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Что такое правила Incoterms и для чего они нужны

Одной из самых частых проблем, с которыми сталкиваются субъекты  внешнеэкономической деятельности при осуществлении операций купли-продажи, является разная интерпретация взаимных прав и обязанностей при осуществлении поставки товаров. Данную проблему можно решить путем использования единого набора международных правил. Впервые такие правила появились в  1936 годом благодаря Международной торговой палате.

Правила Incoterms

Incoterms – это международные правила (термины), которые прежде всего обозначают места перехода ответственности продавца и покупателя. Со времен первой редакции 1936 года термины дорабатывались и усовершенствовались многократно в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 годах. В следующем году мир увидит новую редакцию Incoterms 2020. На данный момент широко используется Incoterms 2010.

Давайте более детально рассмотрим термины Incoterms 2010.

Всего насчитываются 11 терминов, которые разделены на 4 группы:

  • Группа Е – Отгрузка:
  • EXW – продавец продает товар и передает в распоряжение покупателю на своем складе;
  • Группа F – Основная перевозка не оплачена продавцом:
  • FCA – продавец загружает товар в транспортное средство и проводит таможенное оформление экспорта;
  • FAS* – продавец доставляет товар в порт (без погрузки на судно);
  • FOB* – продавец доставляет товар в порт (с погрузкой на судно);
  • Группа C – Основная перевозка оплачена продавцом:
  • CFR* – продавец организовывает доставку до порта назначения;
  • CIF* – условия аналогичны CFR, а также продавец обязан выполнить страхование товара;
  • CPT – продавец организовывает доставку до указанного пункта назначения;
  • CIP – условия аналогичны CPT, а также продавец обязан выполнить страхование товара;
  • Группа D – Доставка:
  • DAT – продавец обязуется доставить товар до терминала;
  • DAP – продавец обязуется доставить товар до места выгрузки;
  • DDP – продавец берет на себя весь процесс доставки с таможенным оформление импорта.

Примечание: * – только для морского транспорта.

На схеме Вы можете ознакомиться с моментами перехода рисков от покупателя к продавцу.

Важно: Условия поставки DDP не могут использоваться в Украине, поскольку нерезидент не может провести таможенное оформление, а именно оплатить пошлину в другой стране.

Простыми словами условия Incoterms используются в двух целях:

  1. Они позволяют четко определить:
  • операции, которые должен организовать и выполнить своими силами продавец;
  • момент, в который ответственность за груз в процессе его транспортировки переходит на покупателя.
  1. Без их использования невозможно определить таможенную стоимость товара, которая является базой для начисления таможенных платежей.

Наши специалисты в области ВЭД и международного права проконсультируют и помогут Вам выбрать подходящие условия поставки Incoterms, которые будут соответствовать Вашим требованиям и обеспечат максимальный экономический эффект от сделки.

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