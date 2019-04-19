fbpx
UBI Logistic
mini-logo г. Киев

г. Київ, проспект Отрадный, 95

(044) 506 14 60

Что такое Carnet TIR и как он работает

Заказать услугу

Транспортно логистическая компанияБлогЧто такое Carnet TIR и как он работает
/ 0 комментариев

Что такое Carnet TIR и как он работает

Если Вы когда-нибудь обращали внимание на грузовой транспорт на дорогах, Вы могли заметить, что довольно большой процент автомобилей имеет табличку с надписью «TIR».

Что это значит?

Это сокращение, которое в переводе с французского означает «международные дорожные перевозки» — МДП.

МДП или TIR – это международная система, которая позволяет перевозить грузы в опломбированном кузове автомобиля по упрощенным таможенным процедурам. Она действует в странах, которые присоединились к Таможенной конвенции о международных перевозках грузов с применением Книжки МДП.

Грузы, транспортирующиеся по процедуре МДП, освобождаются от уплаты пошлин, налогов и сборов в транзитных таможенных пунктах. Кроме того Книжка МДП выступает как гарантия оплаты пошлины в стране назначения.

Книжка МДП или Carnet TIR – это документ в виде книжки с отрывными листами, который используется во время прохождения границы (по одному листу на каждый пропускной пункт). В Украине этот документ выдается организацией АсМАП, являющейся членом МсАТ – организации, управляющей системой МДП. Соответственно, чтобы пользоваться Книжкой МДП, перевозчик должен быть членом АсМАП.

Каждый экземпляр Книжки МПД имеет свой уникальный номер, состоящий из двух латинских букв и семи цифр. Срок действия книжки ограничен, и указан на штампе.

Carnet TIR имеет следующие страницы:

  • обложка (темно-оранжевого цвета);
  • грузовой манифест (жёлтого цвета);
  • попарно сдвоенные отрывные листы с корешками (белого и зелёного цвета);
  • лист протокола;
  • форзац обложки и его отрывная часть.

В грузовой манифест вписываются данные, необходимые при перевозках грузов между различными странами, а именно:

  • Страны отправления и получения.
  • Таможни отправления и получения.
  • Транзитные таможни, указанные в порядке прохождения.
  • Информация о грузе: наименование, код ТН ВЭД, вес брутто и нетто, количество мест.
  • Перечень транспортных документов (с указанием номеров), которые сопровождают груз.
  • Регистрационный номер автомобиля.
  • Номера применённых пломб, печати и различные отметки таможни.

В момент пересечения границы, работники таможни проверяют только целостность пломбирования. После такой проверки, сотрудник таможенного органа изымает один лист книжки МДП и заполняет оставшийся в ней соответствующий корешок.

Важно! Carnet Tit не освобождает от санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и других видов контроля.

 

Поделиться:

Напишите комментарий

Pin It on Pinterest

UBI Logistic-UKR – это логистическая компания, работающая с широким спектром услуг «как для себя».

Информация

Наши услуги

Контакты

Компания ООО «Ю БИ АЙ «ЛОГИСТИК-УКР»

03061, Украина, г. Киев, проспект Отрадный, 95

Время работы: Пн-Пт: 9:00-17:00, Сб-Вс: выходной


067 463 24 38



info@ubi-logistic.com.ua


Пользовательское соглашение
© «Международная транспортно логистическая компания — UBI Logistic-UKR»
Scroll Up