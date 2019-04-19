/

Если Вы когда-нибудь обращали внимание на грузовой транспорт на дорогах, Вы могли заметить, что довольно большой процент автомобилей имеет табличку с надписью «TIR».

Что это значит?

Это сокращение, которое в переводе с французского означает «международные дорожные перевозки» — МДП.

МДП или TIR – это международная система, которая позволяет перевозить грузы в опломбированном кузове автомобиля по упрощенным таможенным процедурам. Она действует в странах, которые присоединились к Таможенной конвенции о международных перевозках грузов с применением Книжки МДП.

Грузы, транспортирующиеся по процедуре МДП, освобождаются от уплаты пошлин, налогов и сборов в транзитных таможенных пунктах. Кроме того Книжка МДП выступает как гарантия оплаты пошлины в стране назначения.

Книжка МДП или Carnet TIR – это документ в виде книжки с отрывными листами, который используется во время прохождения границы (по одному листу на каждый пропускной пункт). В Украине этот документ выдается организацией АсМАП, являющейся членом МсАТ – организации, управляющей системой МДП. Соответственно, чтобы пользоваться Книжкой МДП, перевозчик должен быть членом АсМАП.

Каждый экземпляр Книжки МПД имеет свой уникальный номер, состоящий из двух латинских букв и семи цифр. Срок действия книжки ограничен, и указан на штампе.

Carnet TIR имеет следующие страницы:

обложка (темно-оранжевого цвета);

грузовой манифест (жёлтого цвета);

попарно сдвоенные отрывные листы с корешками (белого и зелёного цвета);

лист протокола;

форзац обложки и его отрывная часть.

В грузовой манифест вписываются данные, необходимые при перевозках грузов между различными странами, а именно:

Страны отправления и получения.

Таможни отправления и получения.

Транзитные таможни, указанные в порядке прохождения.

Информация о грузе: наименование, код ТН ВЭД, вес брутто и нетто, количество мест.

Перечень транспортных документов (с указанием номеров), которые сопровождают груз.

Регистрационный номер автомобиля.

Номера применённых пломб, печати и различные отметки таможни.

В момент пересечения границы, работники таможни проверяют только целостность пломбирования. После такой проверки, сотрудник таможенного органа изымает один лист книжки МДП и заполняет оставшийся в ней соответствующий корешок.

Важно! Carnet Tit не освобождает от санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и других видов контроля.